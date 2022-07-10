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مشهد يحبس الأنفاس ويوقف القلب.. طائرة تهبط اضطرارياً على طريق سريع! (فيديو)

Lebanon 24
10-07-2022 | 02:00
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استطاع قائد طائرة ماهر الهبوط بشكل اضطراري في منتصف طريق سريع مزدحم في أميركا، بعد تعطل محرك الطائرة.


وسجل الطيار اللحظات الخطيرة من داخل قمرة القيادة، حيث نفذ هبوطا اضطراريا على أحد الطرقات السريعة بمقاطعة سوين بولاية نورث كارولينا، وشوهدت السيارات وهي تعبر الطريق من كلا الاتجاهين بسرعات عالية، بحسب "سي إن إن".
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ولحسن الحظ، استطاع الطيار الماهر تجاوز خطر الاصطدام بالسيارات عن طريق الهبوط في منتصف الأوتوستراد، مع التحرك بشكل متناسب مع السيارات العبارة.
 
 
 
وبدوره، أشار الطيار، فينسنت فريزر، إلى أن تعطل محرك الطائرة أجبره على اتخاذ هذا الخيار بعد دراسة جميع الخيارات الأخرى المتاحة، حيث اعتبر أن الهبوط على الطريق هو القرار الأكثر أمانا.


وبحسب المصادر، قام الطيار بعد ثلاثة أيام بالإقلاع من الطريق السريع ذاته، بعد إصلاح الطائرة من قبل مهندس متخصص.
 
sputnik 
 
 
المصدر: سبوتنيك

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