خاضت 150 اختبار قيادة سيارة بدلًا من آخرين... كيف كان مصيرها؟



اعترفت إنديرجيت كور، التي تبلغ من العمر 29 عاما، المقيمة في مقاطعة كارمارثينشاير، بالخضوع لتلك الاختبارات خلال الفترة بين عامي 2018 و2020، بدلا من أشخاص آخرين كانوا يجدون صعوبة في تعلم اللغة الإنجليزية والتحدث بها.

Advertisement واستمعت محكمة سوانزي كراون إلى شهادات تتعلق بالشكوك التي نمت في بعض مراكز اختبار قيادة السيارات، والتي تفيد بأن كور كانت تنتحل صفة أشخاص آخرين، وتم إبلاغ الشرطة بتلك الوقائع، وفقا لإذاعة "بي.بي.سي" البريطانية. قضت محكمة بريطانية، بحبس شابة لمدة 8 أشهر، وذلك بعد أن اكتشفت السلطات أنها خاضت 150 اختبارا نظريا وعمليا لقيادة السيارات، بدلا من آخرين.اعترفت إنديرجيت كور، التي تبلغ من العمر 29 عاما، المقيمة في مقاطعة كارمارثينشاير، بالخضوع لتلك الاختبارات خلال الفترة بين عامي 2018 و2020، بدلا من أشخاص آخرين كانوا يجدون صعوبة في تعلم اللغة الإنجليزية والتحدث بها.واستمعت محكمة سوانزي كراون إلى شهادات تتعلق بالشكوك التي نمت في بعض مراكز اختبار قيادة السيارات، والتي تفيد بأن كور كانت تنتحل صفة أشخاص آخرين، وتم إبلاغ الشرطة بتلك الوقائع، وفقا لإذاعة "بي.بي.سي" البريطانية.

وقال المحقق ستيفن مالوني إن جرائم كور كان الجشع هو الدافع وراء ارتكابها.

وقالت كارولين هيكس، من وكالة معايير السائقين والمركبات، إنه من الممكن إلغاء نتائج الاختبارات التي اجتازها الأشخاص عن طريق الاحتيال.

وأضافت: "اختبارات القيادة والاختبارات النظرية الهدف منها المساعدة في ضمان حصول الناس على المعرفة والمهارات والسلوك الصحيح للقيادة على طرقنا".

وتابعت بالقول: "التحايل على الاختبارات يعرض الأرواح للخطر".