Advertisement

منوعات

إصابة أكثر من 5 آلاف جزار بجروح بسبب "أضاحي العيد"

Lebanon 24
10-07-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-970073-637930562735734156.jpg
Doc-P-970073-637930562735734156.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصيب أكثر من 5 آلاف جزار بجروح خلال موسم الأضاحي في تركيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "ديميرورين".

وقالت الوكالة إنه "تم إدخال 5102 جزار مبتدئ" في مختلف المناطق إلى المستشفى.

وأضافت أنه "في اليوم الأول من عيد الأضحى، قام جزارون مبتدئون أرادوا ذبح أضاحيهم بأنفسهم بملء خدمات الطوارئ في المستشفيات هذا العام أيضا".
 

Advertisement
وتابعت أنه "باستثناء اسطنبول، أصيب 5 آلاف و102 جزار بأدوات القطع أو ضربات الحيوانات أثناء ذبح الأضاحي في جميع أنحاء تركيا".
 
ونشرت الوكالة صورا لجزارين جرحى في حسابها على تويتر، وتنوعت إصاباتهم بين الأيدي والأرجل.
 

وأظهر فيديو آخر محاولة 7 أشخاص تثبيت ثور لنحره كأضحية، وقد فشلوا في ذلك بعد أن قام الثور بدفعهم، ما أدى لسقوط أحدهم على الأرض نتيجة الضربة التي تلقاها.
 
 
وفي سياق متصل، أفادت وكالة "الأناضول" بإصابة "عدد من الجزارين المبتدئين بجروح أثناء عمليات نحر الأضاحي في عدد من الولايات التركية".

وذكرت الوكالة أن المستشفيات التركية "في ولايات أرضروم وقارص وأغري وأردهان وأرزينجان، استقبلت عددا من الجزارين الذين أصيبوا، السبت، أول أيام عيد الأضحى المبارك".

ولفتت إلى أن المستشفيات "بولايات ملاطية وأديمان وغازي عنتاب وقهرمان مرعش وتكيرداغ، شهدت حالات مماثلة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2022-07-10
08:00 | 2022-07-10
06:24 | 2022-07-10
06:17 | 2022-07-10
06:10 | 2022-07-10
05:00 | 2022-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website