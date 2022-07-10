إصابة أكثر من 5 آلاف جزار بجروح بسبب "أضاحي العيد"

أصيب أكثر من 5 آلاف جزار بجروح خلال موسم الأضاحي في تركيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "ديميرورين".



وقالت الوكالة إنه "تم إدخال 5102 جزار مبتدئ" في مختلف المناطق إلى المستشفى.



وأضافت أنه "في اليوم الأول من عيد الأضحى، قام جزارون مبتدئون أرادوا ذبح أضاحيهم بأنفسهم بملء خدمات الطوارئ في المستشفيات هذا العام أيضا".



Advertisement وتابعت أنه "باستثناء اسطنبول، أصيب 5 آلاف و102 جزار بأدوات القطع أو ضربات الحيوانات أثناء ذبح الأضاحي في جميع أنحاء تركيا". وتابعت أنه "باستثناء اسطنبول، أصيب 5 آلاف و102 جزار بأدوات القطع أو ضربات الحيوانات أثناء ذبح الأضاحي في جميع أنحاء تركيا".

ونشرت الوكالة صورا لجزارين جرحى في حسابها على تويتر، وتنوعت إصاباتهم بين الأيدي والأرجل.

Yurt genelinde 5 bin 102 acemi kasap hastanelik olduhttps://t.co/pi7MWQtA1c pic.twitter.com/EjIVZ6BPdw — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) July 9, 2022



وأظهر فيديو آخر محاولة 7 أشخاص تثبيت ثور لنحره كأضحية، وقد فشلوا في ذلك بعد أن قام الثور بدفعهم، ما أدى لسقوط أحدهم على الأرض نتيجة الضربة التي تلقاها.

Kurbanlık boğayı 7 kişi zaptedemedi; Bir kişi aldığı darbe ile yere düştü — Demirören Haber Ajansı (@dhainternet) July 9, 2022

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "الأناضول" بإصابة "عدد من الجزارين المبتدئين بجروح أثناء عمليات نحر الأضاحي في عدد من الولايات التركية".



وذكرت الوكالة أن المستشفيات التركية "في ولايات أرضروم وقارص وأغري وأردهان وأرزينجان، استقبلت عددا من الجزارين الذين أصيبوا، السبت، أول أيام عيد الأضحى المبارك".



ولفتت إلى أن المستشفيات "بولايات ملاطية وأديمان وغازي عنتاب وقهرمان مرعش وتكيرداغ، شهدت حالات مماثلة".