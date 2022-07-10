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منوعات
حالة وفاة غريبة... سقط عجل عليه من الطابق الثاني!
Lebanon 24
10-07-2022
|
06:24
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شهدت محافظة بني سويف المصرية، السبت، واقعة أليمة تزامنا مع مراسم عيد الأضحى، تمثلت بمصرع طالب جراء سقوط "عجل أضحية" عليه من الطابق الثاني.
وفي التفاصيل، تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا من المستشفى، بوصول طالب يبلغ من العمر 15 عاما جثة هامدة، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
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وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء مرور الطالب بالشارع سقط عليه "عجل أضحية" من الطابق الثاني، ما تسبب في وفاته وتم نقله إلى المستشفى.
هذا وجرى اتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وأمرت بإستدعاء مفتش الصحة لإستصدار تصريح الدفن.
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