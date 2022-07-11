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تعيش بالأوهام... مواليد هذه الأبراج تخلق قصصا وتصدقها!

Lebanon 24
11-07-2022 | 00:44
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 لنتعرف على 4 أبراج تصاب بالتوتر والقلق بطريقة بالغة وسهولة شديدة وبخلقون مشاكل غير موجودة، حسب ما نشره موقع «pinkvilla».
 
الأسد
مواليد برج الأسد دائمًا أوفياء لمعاييرهم العالية، وهذا هو السبب في أن التغيير الصغير أو الفوري من حولهم يمكن أن يجعلهم يفقدون عقولهم ويخلقون الرعب بينما يخلق مشاجرة جماعية.
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كما إنهم يؤمنون بالكمال وعندما لا يجدونه، فإنهم يظلون متوترين ويقاتلون من أجل تحقيقه دون طلب المساعدة من أي شخص لأنهم لا يعشقون أبدًا التدخل في أعمالهم المنزلية.

الدلو
يقضي مواليد برج الدلو نصف عمرهم من القلق بشأن الأشياء الصغيرة، فدائمًا ما يفكرون كثيرًا في المستقبل والأشياء الخارجة عن سيطرتهم، وهذا هو السبب الرئيسي وراء ضغوطهم غير الضرورية.

كما إنهم عادة ما يبذلون المزيد والمزيد من العمل ثم يكافحون للوفاء بالمواعيد النهائية بسبب طبيعتهم في إكمال الأشياء مسبقًا.

الحوت
يمكن لأذهان مواليد برج الحوت أن تذهب إلى أي مدي عندما يتعلق الأمر بصنع سيناريوهات مزيفة سيئة، وهذا ما يساهم دائمًا في صحتهم العقلية السيئة، وحتى الأشياء الصغيرة يمكن أن تخلق حزمًا من الفوضى في حياتهم بينما تجعلهم جميعًا أصحاب حياة أكثر صخبًا.

الحمل
يحمل مواليد برج الحمل ذهنًا متوترًا، كما إنهم متشددون، ولكنهم غالبًا ما يكونون قلقين في الخلفية بشأن أدق الأشياء. إنهم يفترضون سيناريوهات مزيفة في رؤوسهم، ما يجعلهم غير حاسمين ويزيد من مخاوفهم.
 
(المصري اليوم)
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