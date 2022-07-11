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منوعات

بعد ممارسته هواية خطرة جدا... حكم عليه بالسجن

Lebanon 24
11-07-2022 | 10:00
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أصدر قاض إسباني حكما على المغامر جورج كينج طومسون بالسجن لمدة 4 أشهر مع وقف التنفيذ في إسبانيا بعد قفزه من أعلى وأسرع قطار أفعواني في أوروبا في مدينة الملاهي بورت أفينتورا.

واعترف اللاعب البالغ من العمر 22 عاما باقتحام متنزه بورت أفينتورا الترفيهي في كوستا دورادا قبل افتتاحه والهبوط بالمظلة من أعلى قمة ريد فورس، التي يبلغ ارتفاعها 367 قدما وبسرعة قصوى تبلغ 112 ميلا في الساعة.
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وقد حكم على الباحث عن الإثارة، الذي سُجن بتهمة تسلق "ذا شارد" في لندن عام 2019، من قبل محكمة في برشلونة بعد اعترافه بارتكاب جريمة اقتحام ودخول مؤسسة مفتوحة للجمهور."ديلي ميل"


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