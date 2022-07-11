برج الحمل



انتقل الى المشاريع المميّزة ولا تحزن أبداً لما سبق أن حصل.. انتبه الى الفرص التي تُتاح لك. انقل أفكارك الى زملائك وحاول أن تغيّر طريقتك في التعامل مع البعض و إلا أبعدتهم عنك.

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برج الثور



تشعر بقليل من الملل بسبب سير الأحداث بشكل عادي دون حدوث أي تغييرات. شعورك بالملل يجعلك لا تسأل ولا تهتم بأي شيء. تضطر إلى فتح بعض الموضوعات الشائكة هذا المساء مع الشريك. يجب عليك أن تهتم بصحتك هذه الفترة بالتحديد.

برج الجوزاء



أنت اليوم لا تستطيع تحديد وجهتك إلى أين، وماذا سوف تفعل، الكثير من الأمور تحدث حولك، مما يجعلك تشعر بأنك تائه وخصوصا في فترة الظهيرة، لذا انتبه ولا تتخذ أي قرار. أما في فترة ما بعد الظهر عليك الاهتمام أكثر بصحتك، وإعطاء نفسك القليل من الراحة. اقض وقتك في المساء مع العائلة في المنزل.

برج السرطان



قد يحدث بعض التغييرات في حياتك العاطفية ولذلك ستحاول أن تتعامل معها بجدية. كن مستعدا للدفاع عن نفسك عند حدوث أي مشكلة ولكن دون تهور أو انفعال.خطط ونظم لمستقبلك بهدوء ولا تغضب إذا انتقدك شخص ما واقبل منه النصيحة.

برج الاسد



سر سعادتك اليوم يكمن في قدرتك على أن تكون عمليا بقدر المستطاع. ركز وفكر وخطط ولكن على أرض الواقع. الأشخاص الذي يحلمون دائما ويكتفون برؤية أحلامهم في عالم الخيال لن يتقدموا ولو خطوة إلى الأمام. اجتهد واعمل لكي تحقق أهدافك وطموحاتك

برج العذراء



تبدو اليوم متوترا ولست على ما يرام. على الرغم من هذه الحالة التي تمر بها اليوم إلا أنك ستبدأ مشروع عمل جديدا ومن المتوقع أن يكون ناجحا. اليوم من أهم الأيام التي تتمكن فيها من تعديل خططك المستقبلية فلا تقلق من حدوث تغير مفاجئ.

برج الميزان



لا تجعل مشاكلك العاطفية تؤثر على آدائك في العمل. ستحقق نجاحا غير مسبوق إذا وضعت حدودا ومسافات بينك وبين ما تريد تحقيقه. من الأفضل أن تكون حياديا في بعض الأمور فهذا الأسلوب سيجعلك تتعامل مع مشاكلك بشكل أكثر فعالية. لديك طاقة وقوة ولا بد أن تسغلهما في السيطرة على نفسك.

برج العقرب



ستلاحظ اليوم سرعة في وتيرة الأحداث، ولكن هذا لا يعني أنك نجحت في تنفيذ خططك. نجاحك الحقيقي هو تحقيق أهدافك وأحلامك. اجمع المعلومات التي تحتاجها هذه الفترة وانطلق لتحقيق أحلامك.استعن بمساعدة أحد الأصدقاء ولا تكن انتهازيا. ابذل كل جهدك حتى تكون أفضل شخص بين زملائك في العمل.

برج القوس



ربما تشعر بالحب والطمأنينة بقرب الحبيب منك. لا تندهش إذا شعرت أن الأمور لا تسير حسبما تريد. انفعالك سيزداد عندما تتعرض لمواقف محرجة. ساعد من حولك حتى تجد من يساعدك وقت الشدة. كل شخص يتعرض لمواقف صعبة، والأفضل من يتغلب عليها بذكائه.

برج الجدي



لا تخش من مواجهة التحدى، كن مستعدا وقدم أفضل ما لديك. قد تشعر أنك محبط وحزين بسبب ظروف ما فى العمل، وتراودك بعض الأفكار الغريبة، وتعيش لحظات من التشاؤم. أعد قراءة حساباتك المالية فى فترة المساء فهي فترة هادئة ومناسبة لهذا الأمر.

برج الدلو



أنت شخص حساس وهادئ، وما يحدث اليوم غير ملائم لشخص مثلك فى الحقيقة، ولكن عليك الانتباه إلى أن الفوز اليوم سيكون للأقوى، ولصاحب الصوت الأعلى، والأسلوب العدواني الذى يتبعه الآخرون سيؤثر عليك بشكل كبير، فربما تكون منفعلا إلى حد ما، ولكن من الحكمة أن تظل بعيدا عن هذه الفوضى.

برج الحوت



تحتاج لمزيد من الوقت لقضائه مع شريك الحياة خاصة مع تغيبك الدائم عنه بسبب انشغالك بالبحث عن الذات، قد يكون من المناسب الآن التفكير في القيام برحلة معا لكي تبتعدا فيها عن أنظار الآخرين. علاقتكما قوية ولكن أنتما بحاجة إلى مزيد من التفاهم.