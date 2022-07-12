لسبب غير متوقع... أم تبيع رضيعها بـ3600 دولار !

وتلقت الشرطة بلاغاً بعد ذلك بوقت قصير حول جريمة بيع الطفل. ولم تتوافر بيانات عمن قام بتقديم البلاغ للشرطة التي بادرت باحتجاز الأم والزوجين اللذين قاما بتبني الطفل المولود بشكل غير قانوني.

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وأخبر الزوجان المحققين أن المرأة أعطتهما الطفل وشهادة ميلاده، لكنهما أنكرا دفع المال لشراء الطفل مباشرةً. وزعما أن الأم طلبت بعد ذلك مبلغ 3200 دولار أميركي كي تخضع لعملية في الأنف "من أجل أن تتنفس بشكل أفضل"، مؤكدين أنهما كانا سعيدين لقيامهما بالمساعدة في هذا الأمر.



ويبدو من الصور التي تم التقاطها للأم بعد اعتقالها أنها لم تتمكن من إجراء عملية تجميل الأنف قبل إلقاء القبض عليها لارتكابها جريمة بموجب مواد القانون الجنائي للاتحاد الروسي تم توصيفها بأنها "عملية بيع لشخص في حالة عجز".



وأظهرت صور الشرطة أيضاً الزوجة التي قامت بشراء الطفل وهي تحتضن المولود، الذي يبلغ الآن من العمر شهرين. ولم يتم الكشف عمن يقوم برعاية الطفل حالياً وما هي التهم التي يمكن توجيهها للزوجين.

(العربية)