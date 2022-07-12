ينتهي بهم الحال بالإصابة بانهيار عصبي.. هذه الأبراج تكتم مشاعرها كثيراً!

إليكم 4 أبراج يكتم مواليدها مشاعرهم، حسب ما نشره موقع «pinkvilla».

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. برج الحمللا ينفتح مواليد برج الحمل على من حولهم، فهم بطبيعتهم يخافون من الظهور بمظهر ضعيف وسط أسرتهم أو أصدقائهم، حتى يتظاهرون بأنهم على ما يرام دائمًا.. برج السرطانيعتقد مواليد برج السرطان أن تجاهل المشكلات سيؤدي إلى التخلص منها، فيلجؤون إلى تجنب الحديث عنها وعدم الاهتمام بما يترتب عليها من آثار سلبية.لكن ينقلب هذا الأسلوب عليهم في وقت لاحق، إذ يصابون بحالتي توتر وقلق، وقد يتطور الوضع إلى معاناتهم من «نوبات هلع» بحسب المنشور.. برج الأسديتسم مواليد برج الأسد بالود في محيطهم الأسري وحتى وسط أصدقائهم، ومع ذلك، فإنهم يحبون إخفاء إخفاقاتهم ومشاكلهم بسبب طبيعتهم التي تميل إلى السرية.ووفق المنقول، يميل هؤلاء إلى إخفاء ثغراتهم وعيوبهم عمن حولهم، وبالتالي يحتفظون بأحزانهم لأنفسهم إلى حد، قد يصابوا فيه بانهيار عصبي، بسبب الضغوط التي يمارسونها على أنفسهم.. برج الجوزاءيميل مواليد برج الجوزاء إلى وضع ساتر على مشاعرهم حتى لا تظهر للآخرين حالة التوتر التي يعانون منها.وحسب المنشور، لا يشارك مواليد برج الجوزاء مشاكلهم مع من حولهم، ونتيجة لذلك قد يصابون بانهيار عصبي عندما يصبح الأمر غير محتمل.