Advertisement

منوعات

ينتهي بهم الحال بالإصابة بانهيار عصبي.. هذه الأبراج تكتم مشاعرها كثيراً!

Lebanon 24
12-07-2022 | 00:51
A-
A+
Doc-P-970484-637932093110666338.jpg
Doc-P-970484-637932093110666338.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إليكم 4 أبراج يكتم مواليدها مشاعرهم، حسب ما نشره موقع «pinkvilla».
 
. برج الحمل
لا ينفتح مواليد برج الحمل على من حولهم، فهم بطبيعتهم يخافون من الظهور بمظهر ضعيف وسط أسرتهم أو أصدقائهم، حتى يتظاهرون بأنهم على ما يرام دائمًا.
Advertisement

. برج السرطان
يعتقد مواليد برج السرطان أن تجاهل المشكلات سيؤدي إلى التخلص منها، فيلجؤون إلى تجنب الحديث عنها وعدم الاهتمام بما يترتب عليها من آثار سلبية.

لكن ينقلب هذا الأسلوب عليهم في وقت لاحق، إذ يصابون بحالتي توتر وقلق، وقد يتطور الوضع إلى معاناتهم من «نوبات هلع» بحسب المنشور.

. برج الأسد
يتسم مواليد برج الأسد بالود في محيطهم الأسري وحتى وسط أصدقائهم، ومع ذلك، فإنهم يحبون إخفاء إخفاقاتهم ومشاكلهم بسبب طبيعتهم التي تميل إلى السرية.

ووفق المنقول، يميل هؤلاء إلى إخفاء ثغراتهم وعيوبهم عمن حولهم، وبالتالي يحتفظون بأحزانهم لأنفسهم إلى حد، قد يصابوا فيه بانهيار عصبي، بسبب الضغوط التي يمارسونها على أنفسهم.

. برج الجوزاء
يميل مواليد برج الجوزاء إلى وضع ساتر على مشاعرهم حتى لا تظهر للآخرين حالة التوتر التي يعانون منها.

وحسب المنشور، لا يشارك مواليد برج الجوزاء مشاكلهم مع من حولهم، ونتيجة لذلك قد يصابون بانهيار عصبي عندما يصبح الأمر غير محتمل.
 
(المصري اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:24 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:26 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:21 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2022-07-12
02:00 | 2022-07-12
01:29 | 2022-07-12
23:00 | 2022-07-11
16:00 | 2022-07-11
14:00 | 2022-07-11
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website