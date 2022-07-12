Advertisement

منوعات

أوبرا وينفري... هكذا ودعت والدها

Lebanon 24
12-07-2022 | 14:00
A-
A+
Doc-P-970591-637932283656874858.jpg
Doc-P-970591-637932283656874858.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توفي فيرنون وينفري، والد المذيعة الامريكية الاشهر أوبرا وينفري، عن عمر ناهز 89 عاما.

وأكدت أوبرا في منشور على تطبيق انستغرام وفاة والدها في ناشفيل بولاية تينيسي يوم الجمعة.

وكتبت تقول "بالأمس وعائلتي تحيط بسريره من كل جانب ، كان لي شرف رؤية الرجل المسؤول عن حياتي، وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة. كان بإمكاننا الشعور بالسلام يدخل الغرفة عند وفاته."
Advertisement

وفي وقت سابق من الأسبوع فاجأت أوبرا والدها بحفل شواء في ناشفيل يوم عيد الاستقلال 4 يوليو تموز، واطلقت على الحفل اسم ”يوم تقدير فيرنون وينفري”، والذي تضمن عرض كرسي حلاقة لتكريم حياته المهنية الطويلة كحلاق وامتلاكه متجره الخاص في ناشفيل لما يقرب من 50 عاما.

وأمضت أوبرا طفولتها المبكرة في مسقط رأس والدها في كوسيوسكو بميسيسيبي، وفي ميلووكي مع والدتها ، فيرنيتا لي ، التي توفيت عام 2018. وعاشت أيضا مع والدها في ناشفيل ، بين السابعة والتاسعة من عمرها، وكذلك خلال سنوات مراهقتها.

كانت أوبرا ذكرت في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست عام 1986 "لو لم يتم إرسالي إلى والدي عندما كان عمري 14 عاماـ لكانت حياتي اتخذت منحى آخر" "سكاي نيوز عربية"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
16:00 | 2022-07-12
12:00 | 2022-07-12
10:13 | 2022-07-12
10:00 | 2022-07-12
09:31 | 2022-07-12
08:00 | 2022-07-12
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website