أسدان يعانقان سيدة في حديقة حيوانات

تعد الأسود من أخطر الحيوانات المفترسة، التي يمكن أن يقدم البعض على تربيتها داخل المنزل أو في مكان خاص لأن الاقتراب منها يمثل خطرا على الحياة.



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ويقوم الأسدان باحتضان السيدة، حيث يقول ناشر الفيديو إن السيدة كانت تربي الأسدين ثم سلمتهما لحديقة الحيوان قبل سبع سنوات وأن هذا اللقاء هو الأول بينهما منذ ذلك الحين. ويظهر أسدان في مقطع فيديو متداول يهرولان نحو سيدة في حديقة حيوانات في سويسرا بمجرد رؤيتها.ويقوم الأسدان باحتضان السيدة، حيث يقول ناشر الفيديو إن السيدة كانت تربي الأسدين ثم سلمتهما لحديقة الحيوان قبل سبع سنوات وأن هذا اللقاء هو الأول بينهما منذ ذلك الحين.

(سبوتنيك)