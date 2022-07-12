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أسدان يعانقان سيدة في حديقة حيوانات

Lebanon 24
12-07-2022 | 16:00
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تعد الأسود من أخطر الحيوانات المفترسة، التي يمكن أن يقدم البعض على تربيتها داخل المنزل أو في مكان خاص لأن الاقتراب منها يمثل خطرا على الحياة.
ويظهر أسدان في مقطع فيديو متداول يهرولان نحو سيدة في حديقة حيوانات في سويسرا بمجرد رؤيتها.
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ويقوم الأسدان باحتضان السيدة، حيث يقول ناشر الفيديو إن السيدة كانت تربي الأسدين ثم سلمتهما لحديقة الحيوان قبل سبع سنوات وأن هذا اللقاء هو الأول بينهما منذ ذلك الحين.
 
(سبوتنيك)
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