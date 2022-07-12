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في مطار واشنطن... موظف يسرق طائرة (فيديو)

Lebanon 24
12-07-2022 | 07:28
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 كشفت كاميرا مراقبة لقطات صادمة لعملية سرقة طائرة تابعة لشركة "ألاسكا إيرلاينز" الأمريكية بمطار واشنطن، وقعت قبل سنوات، حيث صورت اللقطات التي نشرت لأول مرة العملية من لحظة دخول مختطف الطائرة إلى المطار إلى لحظة السقوط بها من ارتفاع عالٍ والانتحار. 
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وفي الاطار، قالت السلطات الأمريكية ، وفقاً لما نشرته صحيفة نيوزويك الأمريكية، إن ريتشارد راسل، وهو عامل "تحكم ومراقبة" بمطار واشنطن، توفي بعد أن سرق الطائرة في مطار سياتل تاكوما الدولي، في أغسطس/آب 2018، وقادها إلى أرض جزيرة نائية في بوجيه ساوند.
 
وانطلق الموظف البالغ (29 عاماً) بالطائرة المسروقة من مطار "سياتل تاكوما"، وهي من نوع "بومباردير كيو 400" ذات المحركين، وتضم حوالي 70 مقعداً، في الساعة الثامنة مساءً تقريباً من مساء الجمعة، بينما كانت تقف في مكان للصيانة بالمطار، وفق بيان شركة "ألاسكا إيرلاينز".

فيما أظهرت اللقطات الجديدة الشاب، وهو يسير عبر أمن المطار بقميص كتب عليه "السماء بلا حدود"، ثم شوهد راسل وهو يسير في منطقة محظورة مخصصة لعاملي الحقائب، ثم ركب في عربة سحب مدرج، وسحب الطائرة التي كان يخطط لسرقتها، ثم أظهرت اللقطات راسل وهو يركض نحو الطائرة ليفتح بابها ثم يدخل قمرة القيادة.
 
ثم سُمع راسل وهو يقول من قمرة القيادة: "على وشك الإقلاع، الأمر سيكون جنونياً". "صحيفة نيوزويك الأمريكية"

 
 
 
 
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