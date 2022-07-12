أغرب الأمكنة على وجه الارض... تعرف عليها

Advertisement

رغم اعتقادنا أننا نعرف كل شبر من كوكبنا، فلا يزال هناك كثير من الأماكن الغامضة التي يصعب تفسيرها تاريخيا وعلميا، وقد تبدو هذه الأماكن غريبة وحتى مخيفة للبعض وكأنها مأخوذة من مشهد في فيلم خيال علمي.وفي هذا التقرير يستعرض موقع "بيينسيزلار" (beyinsizler) التركي أغرب 20 مكانا على هذا الكوكب، تعرف عليها:خطوط نازكا-بيروعبارة عن رسوم مبهمة وأشكال غامضة وغريبة يمكن رؤيتها من الجو، تعود لحضارة قديمة عاشت في منطقة البيرو منذ ملايين السنين، وقد طُرحت العديد من النظريات لتفسير هذه النقوش من زيارة الفضائيين إلى أشكال الجلد بالسوط.الشاطئ الأحمر-الصينيقع هذا الشاطئ في منطقة بانجين بالصين، وهو مغطى بنوع من الطحالب يسمى "سويدا" يتحول لونها إلى أحمر لامع في فصل الخريف.طريق عظام الحوت-سيبيرياتقع هذه المنطقة على بعد نحو 150 كيلومترا من ساحل ألاسكا، ويوجد فيها بقايا عظام حيتان تشمل عظام الفك والفقرات، وكان رأي العلماء في هذه المنطقة أنها عبارة عن مكان عبادة قديم يعود تاريخه إلى القرن الـ15 الميلادي.بحيرة هيلير-أستراليابحيرة غريبة لكنها ذات مظهر جميل، تقع في أستراليا، ويُقال إنها تحتوي على نسبة عالية من الملح وإن فيها طحالب محبة للملح من نوع يُدعى "دوناليلا سالينا"، وتوجد فيها ملحائيات عصوية ذات لون وردي يكسب البحيرة اللون الوردي على مدار العام.مثلث برمودا-المحيط الأطلسيهو مثلث غريب وكبير بشكل مذهل يغطي مساحة 500 ألف كيلومتر مربع في المحيط الأطلسي. وحسب التقارير التي كُتبت عن هذا المكان، فهو يتسبب في اختفاء الطائرات والسفن التي تمر به بشكل خارج عن المألوف ولا يمكن تفسيره.متنزه وادي غوبلين-أميركاتقع هذه المناظر الطبيعية الشبيهة بالحجر الرملي اللين في يوتا بالولايات المتحدة الأميركية، وتعطي مشهدا شبه سريالي (غير واقعي تقريبا)، وتبعد بضعة كيلومترات عن المنطقة الصحراوية، وتُعدّ من أشهر أماكن التنزه في ولاية يوتا.جسر العمالقة-أيرلندايقع هذا المشهد الطبيعي الغامض في أيرلندا الشمالية، وليس من صنع الإنسان. وحسب العلماء، فإن هذا المنظر قد تشكل منذ نحو 60 مليون سنة بسبب البازلت المنصهر الذي خلفه ثوران بركاني، وخلفت الحمم المتصالبة هذه التشققات المثيرة للدهشة في الصخور.باب جهنم-تركمانستانهو حفرة تقع في تركمانستان في قرية ديرويز، تُعرف بمنطقة الغاز الطبيعي المحترق، وهي مشتعلة من دون توقف منذ أحرقها السوفيات قبل نحو 40 عاما.يد الصحراء-تشيليبنى النحات ماريو إيرارازابا هذا التمثال المذهل والغريب وسط الصحراء التشيلية، وهو يعتقد أن هذا التمثال الذي نحته يجسد شعور الوحدة والمعاناة الإنسانية.منطقة حزام الصمت-المكسيكمن أغرب الأماكن على وجه الأرض، تقع بالقرب من بولسون دي مابيمي، في دورانغو بالمكسيك، ويُعتقد أن الساعات وأجهزة الراديو توقفت مرة واحدة عن العمل في هذه المنطقة.أبراج تسلا-روسياتقع "منشأة أبحاث مولدات ماركس وتسلا الكهربائية ذات الجهد العالي" في روسيا، وتعود إلى معهد الهندسة الكهربائية الروسي، وأُسّست في مدينة إيسترا على بعد 40 كيلومترا من موسكو.نان مادول-ميكرونيسيامدينة قديمة قلَّ من يعرفها، تقع على ساحل ميكرونيسيا (ميكرونيسيا منطقة فرعية في أوقيانوسيا)، ومعنى اسم نان مادول "يوجد فراغ بينها"، وتقع مدينة نان مادول بأكملها على سلسلة من البحيرات، وتبدو كأنها متصلة بسلسلة من القنوات والجدران الحجرية المختلفة.البوابات-السعوديةهي مجموعة تضم مئات الجدران الحجرية التي حددها علماء الآثار في صحراء المملكة العربية السعودية من خلال صور الأقمار الصناعية، وتُدعى بـ"البوابات".كهوف فاتنايوكوتل الجليدية-آيسلنداهي كهوف تبهر الناس بمناظرها الرائعة، وتقع في نهر فاتنايوكوتل الجليدي في جنوب شرقي آيسلندا، تكتسب فيها صواعد الكهوف ونوازلها التي تشبه الأسنان المتدلية من الجليد ألوانا مختلفة في ظروف الإضاءة المتعددة، وترتبط الكهوف مع بعضها بالعديد من المتاهات.تذوب هذه الكهوف كل عام، لتعاود الظهور في مكان مختلف، وفي كل عام يأتي العديد من السياح لزيارة هذه الكهوف التي تتحول إلى متاهة على شكل غرف متشابكة مع بعضها بعضا.بحيرة الدم-بوليفياتقع بحيرة لاغونا كولورادا في بوليفيا، وتوصف بأنها "بحيرة دامية"، وتخلق هذه البحيرة ذات العمق الضحل (35 سنتيمترا) تباينا حقيقيا بمياهها الحمراء مع ألوان جزر البوراكس البيضاء، ويعود لونها إلى الرواسب وتصبغ بعض الطحالب.بحيرة أبراهام-كندارغم جمالها المذهل، فإنها بحيرة صناعية خطيرة سترغب بالابتعاد عنها، فهي مملوءة بالفقاعات المتجمدة داخل جيوب من الميثان المتجمد الشديد الاشتعال، وتقع هذه البحيرة شمال نهر ساسكاتشيوا في غرب مقاطعة ألبرتا في كندا.نظام طرق الإنكا بطول 40 ألف كيلومتر-البيروكانت حضارة الإنكا القديمة من أكثر الحضارات القديمة تطورًا على وجه الأرض، وأنشأت نظام طرق كبير ممتد على طول 40 ألف كيلومتر، ويُعتقد أنه أطول طريق قديم لإمبراطورية قديمة على سطح الكوكب.حجر الإنغا-البرازيلهو نصب تذكاري يقع في البرازيل، يحتوي على "خريطة نجوم" تصور العديد من الرموز إلى جانب "كوكبة الجبار".نهر بولينغ-الأمازونيُقال إن نهر بولينغ في الأمازون مجرد أسطورة، لكن تم إثبات وجوده فعلا، واكتشف عالم يدعى أندريس روزو هذا النهر الأسطوري في منطقة البيرو من غابات الأمازون، على الرغم من ادعاء العديد من زملائه بأن من المستحيل العثور على هذا النهر، والاسم المحلي لهذا النهر هو "ساناي تيمبيشكا" ويعني "مغلي بحرارة الشمس"؛ لذلك فهو من الأنهار التي لن ترغب بالسباحة فيها.جسر اصطناعي عمره 1.7 مليون سنة-الهنداكتشف الباحثون وجود هيكل غامض يمكن أن يكون جسرًا يقع بين جزيرة بامبان المعروفة أيضًا باسم جزيرة رامسوارام جنوب شرقي مدينة تاميل نادو في الهند، وجزيرة منَّار على الساحل الشمالي الغربي لسريلانكا، ويقال إن هذا الهيكل قد شيدته البشرية منذ 1.7 مليون سنة."الجزيرة"