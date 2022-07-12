الحمل

يفرض هذا اليوم شروطاً جديدة ويكون عابقاً بالأحداث المتلاحقة والمناخ المتوتر والأخبار المزعجة عن فشل مشروع ما أو عرقلته

الثور

دع الزملاء يشاركونك فرحتك بإحدى المناسبات، وقد تبالي بأمر أحد الزملاء وتحاول مساعدته للتخلص من ورطة

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الجوزاء

تكثر أحلامك خلال هذا اليوم وتسعى إلى تحقيق الكثير من الطموحات

السرطان

يحقق لك هذا اليوم دفعاً حيويّاً جديداً ويبشّر بمشروع ممتاز يجعلك الأقوى والأشد نفوذاً والأكثر قدرة على اختيار المناسب

الأسد

إستفد من الوضع لترويج منتوجات تعدّ من الكماليات، فإذا كنت تعمل في مجال الفن والأناقة والذوق، تستفيد من أجواء هذا اليوم لإطلاق جديد

العذراء

يخفّ الضغط تدريجياً، وتستعيد قوتك وثقتك بالنفس وتنطلق قادراً ومدعوماً من أجل تنفيذ مشاريع كثيرة تحلم بها

الميزان

تتخلص من معاكسة شديدة تزعج بعض مشاريعك وتربكك قليلاً وتحط من معنوياتك وتبقيك في حال من القلق شبه الدائم

العقرب

لا تتراجع عن المطالبة بحقوقك، فقد عملت بجهد وأنت تستحق ما ستناله

القوس

يخفّف هذا اليوم من الضغوط السابقة لتنقشع السماء قليلاً، وتتوضح أمامك الطريق التي يجب أن تسلكها

الجدي

تقوى الطموحات وتكون اتصالاتك جيدة ومثمرة، تغنيك أفكار براقة ومهمة ومهارة مذهلة في التواصل مع الجميع وكسب التأييد

الدلو

هذا اليوم يفتح أمامك صفحة جديدة ويمهّد لمشروع ويحمل بعض النجاحات غير المنتظرة والمميزة جيداً

الحوت

تميل الى الجدال والنقاش بحدّة، وقد ترفض الحوار كلياً مسبباً الإحراج أو القطيعة في العلاقة