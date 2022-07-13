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منوعات

لسبب غير متوقع.. مراسلة شهيرة تصفع مراهقا على الهواء! (فيديو)

Lebanon 24
13-07-2022 | 02:00
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وثق مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ردة فعل غير متوقعة من مذيعة أحد البرامج، بعدما قامت بصفع مراهق على الهواء مباشرة في باكستان.

وظهرت المذيعة وسط عدد كبير من الأشخاص، خلال إعدادها أحد التقارير في الشارع، بينما قام أحد المراهقين بمد يده أمام الكاميرا أكثر من مرة وهو ما أثار غضب المذيعة.
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وقامت المذيعة بصفع المراهق على وجهه، لأنه مد يده أمام الكاميرا مما أعاقها عن عملها، حسبما أظهر مقطع الفيديو.
(الامارات اليوم)
 
المصدر: الامارات اليوم
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