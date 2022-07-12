قصة مقززة: طبيب اغتصب امرأة حامل على نقالة.. ومساعده وثق الحادثة! (صورة)

في حادثة مقززة، اعتقلت الشرطة البرازيلية طبيبا يدعى جيوفاني كوينتيلا بيزيرا يعمل في مستشفى ريو دي جانيرو بالبرازيل بتهمة الإغتصاب .

وقالت وسائل إعلام، أن الشرطة اعتقلت الطبيب بتهمة اغتصب امرأة حامل كانت مخدرة لإجراء عملية قيصرية .

وأضافت الحدث الشنيع وقع في مستشفى Mulher Heloneida Studart في ساو جواو دي ميريتي في ريو دي جانيرو حيث قام طبيب بتخدير المرأة الحامل التي كانت تستعد لولادة قيصرية .

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وتابعت أن الطبيب اغتصب المرأة وصور مساعده لحظات الاغتصاب وتم إرسال هذه اللحظات حتى إلى وكالة أنباء في البرازيل .

وداهمت فرق الشرطة المستشفى حيث كان يعمل جيوفاني كوينتيلا بيزيرا واحتجزت الطبيب، ويحاكم الطبيب بتهمة الإغتصاب وبالسجن من 8 إلى 15 عامًا .

(تركيا الآن)

