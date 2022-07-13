Advertisement

منوعات

شراء بعض السيارات لا يعني بالضرورة التمتع بكافة مميزاتها... هذا ما تفعله BMW!

Lebanon 24
13-07-2022 | 12:20
A-
A+
Doc-P-971008-637933369806695148.jpg
Doc-P-971008-637933369806695148.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بدأت شركة "بي إم دابليو" الألمانية الشهيرة لصناعة السيارات في استخدام نموذج جديد لتقديم خدماتها، إذ أن شراء بعض السيارات لا يعني بالضرورة التمتع بكافة مميزاتها، إلا مقابل اشتراك إضافي. 

وبحسب مجلة "ذا فيرج" الأميركية، فإن الشركة تتيح لأصحاب بعض موديلات السيارات تفعيل خاصية إضافية لتسخين المقاعد وضبط درجة حرارتها، ولا يمكن لصاحب السيارة استخدام هذه الميزة إلا بدفع اشتراك شهري يبلغ 18 دولار، مع إمكانية الحصول على تخفيض مقابل الاشتراك لفترات أطول، أو دفع 415 دولار مقابل تفعيل الخدمة مدى الحياة. 
Advertisement

ومن غير الواضح متى بدأت عملاقة السيارات الألمانية في استخدام هذا النموذج، ولكنها بدأت تقديمه بشكل تدريجي في بريطانيا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية منذ 2020. 

وعلقت المجلة بأن الغموض حول هذا النموذج ليس مصادفة، فقد حظى برد فعل سلبي من المستخدمين، الذين اتهموا الشركة بالجشع، حين حاولت أن تبيع لهم خواص إضافية مثل القيادة الآلية والإضاءة العالية الأتوماتيكية أو تفعيل كاميرات تسجل رحلة السيارة مقابل اشتراكات شهرية. 

وسبق أن علقت BMW قائلة إنها تركب هذه الأجهزة في السيارات "دون تكلفة إضافية على المستهلك"، حتى لو لم يختار تفعيلها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
12:56 | 2022-07-13
12:52 | 2022-07-13
12:49 | 2022-07-13
12:47 | 2022-07-13
12:41 | 2022-07-13
12:24 | 2022-07-13
فيديو
lebanon 24
09:00 | 2022-07-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website