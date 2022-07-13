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منوعات
شراء بعض السيارات لا يعني بالضرورة التمتع بكافة مميزاتها... هذا ما تفعله BMW!
Lebanon 24
13-07-2022
|
12:20
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بدأت شركة "بي إم دابليو" الألمانية الشهيرة لصناعة السيارات في استخدام نموذج جديد لتقديم خدماتها، إذ أن شراء بعض السيارات لا يعني بالضرورة التمتع بكافة مميزاتها، إلا مقابل اشتراك إضافي.
وبحسب مجلة "ذا فيرج" الأميركية، فإن الشركة تتيح لأصحاب بعض موديلات السيارات تفعيل خاصية إضافية لتسخين المقاعد وضبط درجة حرارتها، ولا يمكن لصاحب السيارة استخدام هذه الميزة إلا بدفع اشتراك شهري يبلغ 18 دولار، مع إمكانية الحصول على تخفيض مقابل الاشتراك لفترات أطول، أو دفع 415 دولار مقابل تفعيل الخدمة مدى الحياة.
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ومن غير الواضح متى بدأت عملاقة السيارات الألمانية في استخدام هذا النموذج، ولكنها بدأت تقديمه بشكل تدريجي في بريطانيا ونيوزيلندا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية منذ 2020.
وعلقت المجلة بأن الغموض حول هذا النموذج ليس مصادفة، فقد حظى برد فعل سلبي من المستخدمين، الذين اتهموا الشركة بالجشع، حين حاولت أن تبيع لهم خواص إضافية مثل القيادة الآلية والإضاءة العالية الأتوماتيكية أو تفعيل كاميرات تسجل رحلة السيارة مقابل اشتراكات شهرية.
وسبق أن علقت BMW قائلة إنها تركب هذه الأجهزة في السيارات "دون تكلفة إضافية على المستهلك"، حتى لو لم يختار تفعيلها.
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