بيع أغلى زجاجة نبيذ في العالم... والسبب ليس محتواها

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بيعت زجاجة من الشمبانيا، مرفقة برموز رقمية، بمبلغ 2.5 مليون دولار في بيع من المحتمل أن يحطم الرقم القياسي لأغلى نبيذ في التاريخ، وفقا لصحيفة وول ستريت جورنال.واشترى الأخوان ورائدا الأعمال جيوفاني وبييرو بونو الزجاجة في عملية بيع خاصة يوم الجمعة الماضي، وهي معبأة بشراب من عام 2017 مباع من شركة شامبانيا أفينيو فوش.وتم صنع الشمبانيا من عنب Premier Cru، وهو مزيج من "Pinot Noir" و"Meunier" و"Chardonnay", الذي يزرع في مزرعة في منطقة شامبين في فرنسا.وتعتبر هذه الفئة من العنب "ثاني أعلى فئة في عالم الشمبانيا، بعد Grand Cru".لكن الشراب داخل الزجاجة هو أقل أجزائها قيمة، بحسب الصحيفة، فالقنينة الزجاجية نفسها والرموز الرقمية "NFT" المرفقة معها، والمطبوعة خارج الزجاجة، تحمل القيمة الأكبر.وتطبع الزجاجة بخمسة رموز غير قابلة للاستبدال، وتشمل عملية الشراء نقل الملكية الرقمية للصور وهي لمخلوقات كرتونية، تتضمن خفاشا ومصاص دماء.تكلف هذه الرموز ما مجموعه 26.22 إيثر (عملة إلكترونية)، أو حوالي 28000 دولار بسعر الصرف الحالي.وتم تسعير الزجاجة بالإيثر، ولكن بسبب التقلبات الأخيرة للعملة المشفرة، دفع المشترون بالدولار.والمشتريان هما إيطاليان لهما جذور عائلية في الموضة، وأحدهما كان مستثمرا مبكرا في العملات الرقمية، وقد عمل في الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا على مدى السنوات الست الماضية.وقال جيوفاني، أحد الأخوين إنه لا يخطط لشرب الشمبانيا، مضيفا "هناك الكثير من الاضطرابات في عالم الاستثمار، والأمور تتغير جيوسياسيا بسرعة كبيرة، سيبحث الأثرياء عن أماكن لتخزين ثرواتهم لفترة من الوقت، وقد يتمثل ذلك بشمبانيا مع NFT مرتبط بها".و"NFT" أو الرموز غير القابلة للاستبدال، هي مقتنيات رقمية يتم تداولها في البورصات عبر الإنترنت بشكل مشابه للعملات المشفرة.وارتفعت شعبيتها بعد أن باعت الفنانة بيبل ملصقة رقمية مقابل 69 مليون دولار في عام 2021.وتعرضت الأسواق المالية، بما في ذلك الأصول الرقمية، لضغوط في الأشهر الأخيرة بسبب الهزة التي تعرضت لها العملات المشفرة، وتحول "NFT"، في العام الماضي من وضع غامض نسبيا في عالم تقنية "بلوك تشين" إلى سوق تقدر قيمتها بحوالي 44 مليار دولار.