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حادث سير يكشف بالصدفة حيثيات جريمة غامضة

Lebanon 24
13-07-2022 | 12:49
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أفادت وزارة الداخلية السورية بأن قسم شرطة جبلة الخارجي ألقى القبض على متهم بجريمة قتل في حماة، بعد تعرضه لحادث سير في اللاذقية أسفر عن دخوله أحد المشافي الخاصة.

قالت الداخلية  في بيان لها: "إن مركز الشرطة المذكور أخبر بدخول شخص مصاب إلى أحد المشافي الخاصة في مدينة جبلة إسعافاً لا يحمل ما يثبت شخصيته مدعيا أن اسمه (أحمد . س) وسقط من درج أحد الأبنية وأصيب بكسور ورضوض، وتم نقله لإجراء الفحوصات الطبية وتلقي العلاج اللازم".
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وأضافت: "تم الاشتباه بوضعه لقيامه بإخفاء حقيقة هويته الشخصية وبعد تلقيه العلاج تم إحضاره إلى مركز الشرطة المذكور، وبالتحقيق معه اعترف بأنه قام بإعطاء اسم وهمي بهدف التضليل وأن اسمه الحقيقي (سامر .س) وقد تعرّض لحادث سير دراجة نارية في قرية (حميميم)".

وتابع البيان: "أنه بتدقيق وضعه تبين أن بحقه إذاعة بحث بجريمة قتل راح ضحيتها مواطن يدعى (محمد . أ) ، وبمواجهته بالأدلة اعترف بإقدامه على قتل المغدور بتاريخ 2022/3/30 وذلك في قرية (بقراقة) التابعة لمنطقة مصياف في محافظة حماة بعد استدراجه إلى مدجنة عائدة له وضربه بمطرقة على رأسه بالاشتراك مع ابن عمه الموقوف حالياً، وبتخطيط مسبق بينهما وبين زوجة المغدور الموقوفة أيضاً، وتم رمي الجثة في نهر بناحية (جب رملة)".

وأكدت الوزارة على أنه تم اتخاذ الإجراء اللازم بحقه، وسيتم تقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل.
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