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برجك اليوم

Lebanon 24
13-07-2022 | 23:00
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الحمل
ينتقل مركور إلى برج الأسد فيرطب الأجواء، لكن حاذر عدم الاستقرار وتجنّب التنقُّلات غير المدروسة، وحاول أن تجد أمنك بالقرب من المحيط الضيّق
الثور
قد تواجه بعض العوائق لتحقيق التقدّم، لكنك قادر على تخطي الصعوبات مهما تكن كبيرة بإرادتك الصلبة وبعزمك الذي لا يلين
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الجوزاء
قد يشير هذا اليوم الى عملية مالية طارئة تقوم بها ابتداءً من الآن أو إلى عملية بيع وترويج تخوضها بشكل صلب ومتين
السرطان
تغييرات متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في أمور مهمة، وهذا يساعدك لتحقيق المزيد من التطور والتقدم
الأسد
 يسهل التعاطي مع المحيط، إذ يدخل مركور برجك ويلتقي فينوس ما يجل الحوار أكثر سهولة، والأجواء مريحة لطرح أفكار متطورة أمام أرباب العمل
الميزان
مهما تكن الظروف، لا تترك العصبية تسيطر عليك حتى لا تدفع الثمن غالياً في العمل، ويستفيد أصحاب النيات السيئة
العقرب
تبدأ هذا اليوم بنمط بطيء وأجواء متأرجحة بين السهر والغلط، ما يستدعي وقاية وحرصاً على عدم ارتكاب الأخطاء
القوس
كن أكثر جدية والتزاماً بقوانين العمل، وتحلَّ بالقوة وواجه الآخرين بآرائك وبما تعتقد أنه الصواب
الجدي
تنفتح أمامك أبواب كثيرة، وتعرف لقاءات مثمرة تساعدك على تعزيز الروابط، لا تضيّع عليك الفرصة
الدلو
المشاركة في العمل تساعد على تأمين وزيادة فرص النجاح، كما تخلق نوعاً من الانسجام التام بين الزملاء
الحوت
الأمور أصبحت أكثر تنظيماً من السابق، وهذا يعدّ مكسباً لك ونقطة إضافية تسجل في مصلحتك
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