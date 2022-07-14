كيف يتخطى كل برج أزماته العاطفية؟

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التعرض للخذلان أحد أسوأ شعور يمر به أي شخص في العالم، ويتسبب فى الشعور بعدم الثقة بالنفس، وعدم القدرة على الدخول في علاقة عاطفية جديدة، خوفاً من تكرار التجربة العاطفية الفاشلة، لكن تختلف طريقة كل شخص مع التعامل مع الشعور بالخذلان حسب برجه الفلكي، الأمر الذى أوضحته خبيرة الأبراج وعلم الأرقام مايا ناجي في حديثها لـ "اليوم السابع"، كما يلي:برج الحمل:قالت خبيرة الأبراج أصحاب برج الحمل صادقون وعاطفيون للغاية، ويقدرون الصدق والتعامل بشفافية، بمجرد خيانة ثقتهم، ليس من السهل استعادتها، ومع ذلك، هناك احتمال ضئيل في أن يغفر إذا اعترف وندم حبيبه عما فعل.برج الثور:لا عجب في أن برج الثور لا يمكنه أبدًا أن يغفر خيانة حبيبه، لأنه معروف بعناده، ولا يثق بسهولة مرة أخرى.برج الجوزاء:وتابعت خبيرة الأبراج مواليد برج الجوزاء قد يتجاوزون الأمر تمامًا ومن ناحية أخرى قد يرغبون في سماع تفسير سبب خذلان أحبائهم لهم، لذلك يواجهونهم حتى يستطيعون تجاوز الأزمة.برج السرطان:ومن المعروف أن برج السرطان حساس وعاطفي للغاية ويشعر بالأذى والبؤس عند التعرض للخذلان، لذلك لا يسامح ابداً بل تتحول طاقة غضبه إلى إصرار على تجاوز هذه المرحلة.برج الأسد:الثقة والغرور من أبرز صفات أصحاب برج الأسد، فهو يعتبر الخيانة والخذلان مسألة شخصية وتعدي على كرامته، لذلك لا يسامح ويمكن أن يدخل علاقة عاطفية جديدة.برج العذراء:وقالت خبيرة الأبراج إن برج العذراء يتمتع بعقلية متفتحة، كما أنه حذر للغاية، لذلك يفكر جيدًا قبل الدخول في أي علاقة عاطفية، وعندما يتعذر للخذلان يلقى اللوم على نفسه، و لا يستطيع الخروج من دائرة تأنيب الضمير بسهولة إلا بعد فترة طويلة من الزمن.برج الميزان:عندما يتعرض للخذلان، يستطيع تجاوز الأمر، بسرعة ويمضي قدمًا في حياته، كما يسامح من أساء إليه.برج العقرب:وأما مواليد برج العقرب فقالت خبيرة الأبراج إنهم إذا شعروا بعدم تقدير من الأشخاص المقربين منهم فأنهم يتحولون إلى شخص يتعاملون معهم بطريقة رسمية للغاية ولا يفضلون أن تنشأ بينهما عداوة لكنهم يتجاهلونهم ويبدأون من جديد.برج القوس:وأردفت مواليد برج القوس يتسرعون في حكمهم على المواقف والأشخاص، لذلك يمكن أن ينهوا علاقة صداقة نتيجة سوء تفاهم، ولكنهم إذا شعروا بالخذلان يقومون بإنهاء العلاقة تماماً بلا رجعة.برج الجدي:وأما برج الجدي فهو أكثر الأبراج تحملاً للخذلان لأنهم في الغالب يكونون سبباً أساسياً لحدوث ذلك، نتيجة تقصير منهم أو عدم تقديرهم للطرف الآخر.برج الدلو:لا يمانع مواليد برج الدلو من التواجد بمفردهم، حيث يجدون في ذلك حماية من التعرض لأى أذى بمشاعرهم.برج الحوت:يفضل حل مشاكله بنضج من خلال إيجاد حلول مختلفة لعلاج التوتر الذى تعانى منه العلاقة، و عادة ما يقدر مشاعر الآخرين قبل مشاعرهم، ويستطيع التغلب على شعوره بالخذلان ويبحث عن أشخاص أخرين مخلصون له.