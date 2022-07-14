بينها القهوة والبطيخ... إليكم أغلى 5 أطعمة في العالم

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تناول الطعام هو أحد الضروريات الأساسية فى حياة الجميع، لكن هناك من يأكل من أجل التخلص من الجوع وهناك من يأكل للاستمتاع بنكهة الطعام، واكتشاف كل ما هو جديد، لذلك يجرب المطاعم المختلفة ويسافر من بلد لأخرى، والتى تختلف بها أسعار الطعام، ولهذا نستعرض فى التقرير أغلى أنواع فى العالم، وفقاً لموقع " timesofindia" كما يلي:الكمأ الأبيض:يعتبر الكمأ الأبيض من أغرب الفطريات الجوفية، ويزرع في أوروبا فقط وبالتالي يصعب العثور عليه، لذلك فهو باهظ الثمن مقارنة بأنواع الفطر الأخرى، قد يصل سعر شراء الكمأ الأبيض إلى 1000 دولار.الدجاج الأسود:الدجاج الأسود أو أيام سيمانى، الإندونيسي يبلغ سعره نحو 200 دولار لكن خارج إندونيسيا تباع بآلاف الدولارات قد يصل سعرها إلى 2000 دولار وأزيد، لكن نادراً ما يتم تصدير دجاج الأسود بسبب الخوف من أنفلونزا الطيور.الزعفران:هو أحد التوابل المشهورة حول العالم و يتم قطف أكثر من 300 ألف زهرة زعفران، بالإضافة إلى أن عملية جمع الزعفران برمتها شاقة للغاية لأنها تنمو لمدة أسبوع فقط على مدار العام، لذلك تتراوح تكلفتها بين 400 دولار إلى 1000 دولار للكيلوجرام.كوفي لواك:يعتبر أغلى حبوب البن في العالم، ويتم تصنيعه من خلال قيام المزارعون في إندونيسيا بإطعام قط الزباد حبوب البن ثم ينتظرونه ليخرجه وينظفونه جيداً ثم يحمصونه ويقدموه، وتبلغ تكلفة الكيلو نحو 700 دولار.البطيخ الأسود:يأتى البطيخ الأسود من اليابان وهو مكلف للغاية بحيث لا يتم بيعه علنًا، لكن يتم بيعه بالمزاد العلنى كل عام، وفقًا للتقاليد اليابانية، يعتبر البطيخ الأسود هدية زفاف لا تقدر بثمن وتبلغ تكلفة كل بطيخة 6000 دولار.