مذيعة تصفع شاباً مباشرة على الهواء.. ماذا فعل؟ (فيديو)

نشرت وسائل إعلام، أمس الأربعاء، مقطع فيديو يظهر مذيعة تصفع شاباً خلال البث المباشر في باكستان .
وصفعت المذيعة الشاب خلال البث المباشر بعدما وضع يده أمام الكاميرا خلال تأديتها عملها وحديثها وهي على الهواء .
مذيعة تصفع شاباً على الهواءhttps://t.co/xGsfcnCp7m#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6QkDDlAAVJ
— صحيفة البيان (@AlBayanNews) July 12, 2022
مذيعة تصفع شاباً على الهواءhttps://t.co/xGsfcnCp7m#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6QkDDlAAVJ
ولاقى الفيديو انتشار واسعًا واعتبروا ان هذه المراسلة قوية الشخصية الا ان ردة فعلها مبالغ فيها فكان من الافضل ان تطلب منه الابتعاد بطريقة ألطف لا ان تصفعه أمام الجميع وبهذه الطريقة الفظة .