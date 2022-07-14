مذيعة تصفع شاباً مباشرة على الهواء.. ماذا فعل؟ (فيديو)

نشرت وسائل إعلام، أمس الأربعاء، مقطع فيديو يظهر مذيعة تصفع شاباً خلال البث المباشر في باكستان .

وصفعت المذيعة الشاب خلال البث المباشر بعدما وضع يده أمام الكاميرا خلال تأديتها عملها وحديثها وهي على الهواء .

ولاقى الفيديو انتشار واسعًا واعتبروا ان هذه المراسلة قوية الشخصية الا ان ردة فعلها مبالغ فيها فكان من الافضل ان تطلب منه الابتعاد بطريقة ألطف لا ان تصفعه أمام الجميع وبهذه الطريقة الفظة .