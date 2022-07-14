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منوعات
حقن طفل بإبرة "منع حمل" عن طريق الخطأ... وهذا وضعه الصحيّ!
Lebanon 24
14-07-2022
|
06:44
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تعرض طفل أردني لحادث غريب في أحد المستشفيات الخاصة في مدينة مادبا، حيث تم حقنه بإبرة "منع حمل"، وفق ما أكده مسؤول حكومي لوسائل إعلام محلية.
وكشف الدكتور بهاء الدين الحلالمة، مدير مستشفى النديم الحكومي في الأردن، أن طفلا أدخل المستشفى يوم الاثنين الماضي، بعد أن أعطي "إبرة منع حمل بالخطأ".
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ونقلت وكالة "عمون" الإخبارية عن الحلالمة قوله إن "الطفل راجع المستشفى برفقة ذويه، يشكو من التهاب وارتفاع بالحرارة وتبين بعد إجراء الفحوصات اللازمة من قبل رئيس قسم الأطفال المناوب أن الطفل حقن بإبرة منع حمل بالخطأ".
وأوضح مدير مستشفى النديم الحكومي بالأردن أنه "تم وبشكل فوري إدخال الطفل إلى المراقبة لإجراء اللازم"، معلنا في الوقت نفسه أن "الطفل غادر المستشفى اليوم الأربعاء بعد أن استقرت حالته الصحية".
وأكد الحلالمة أن المستشفى لا علاقة له بالجهة التي قامت بإعطائه الإبرة بشكل خاطئ.
(عربي 21)
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