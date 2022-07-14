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بيل غيتس يتبرع بـ 20 مليار دولار لمؤسسته الخيرية

Lebanon 24
14-07-2022 | 16:00
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تبرع المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، الملياردير بيل غيتس بمبلغ 20 مليار دولار للمؤسسة الخيرية التي يديرها هو وزوجته السابقة ميليندا فرينش غيتس لتعزيز أعمالها السنوية.


وقال في منشور على مدونته الشخصية اليوم الأربعاء إن التبرع سيساعد مؤسسة بيل وميليندا غيتس- إحدى أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في العالم- على زيادة مدفوعاتها السنوية 50 بالمئة إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.
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وأضاف غيتس "الأزمات الكبرى في عصرنا تتطلب منا جميعا بذل المزيد"، في إشارة إلى وباء كورونا والحرب في أوكرانيا وتغير المناخ إضافة إلى أمور أخرى.
 
وتابع أن الآثار المركبة للأزمات، والتي تشمل ارتفاع التضخم، زادت من الحاجة إلى زيادة الاستثمار في المجالات الأساسية التي تركز عليها المؤسسة وهي الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين والتخفيف من حدة الفقر.

ويرفع هذا التبرع منحة المنظمة، التي تأسست قبل 22 عاما، إلى نحو 70 مليار دولار، ومنها تبرع بمبلغ 3.1 مليار دولار من الملياردير الأميركي وارن بافيت الشهر الماضي.
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