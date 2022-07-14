29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
24
o
صيدا
28
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
24
o
بعلبك
11
o
بشري
28
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
بيل غيتس يتبرع بـ 20 مليار دولار لمؤسسته الخيرية
Lebanon 24
14-07-2022
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تبرع المؤسس المشارك لشركة مايكروسوفت، الملياردير بيل غيتس بمبلغ 20 مليار دولار للمؤسسة الخيرية التي يديرها هو وزوجته السابقة ميليندا فرينش غيتس لتعزيز أعمالها السنوية.
وقال في منشور على مدونته الشخصية اليوم الأربعاء إن التبرع سيساعد مؤسسة بيل وميليندا غيتس- إحدى أكبر المؤسسات الخيرية الخاصة في العالم- على زيادة مدفوعاتها السنوية 50 بالمئة إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026.
Advertisement
وأضاف غيتس "الأزمات الكبرى في عصرنا تتطلب منا جميعا بذل المزيد"، في إشارة إلى وباء كورونا والحرب في أوكرانيا وتغير المناخ إضافة إلى أمور أخرى.
وتابع أن الآثار المركبة للأزمات، والتي تشمل ارتفاع التضخم، زادت من الحاجة إلى زيادة الاستثمار في المجالات الأساسية التي تركز عليها المؤسسة وهي الصحة والتعليم والمساواة بين الجنسين والتخفيف من حدة الفقر.
ويرفع هذا التبرع منحة المنظمة، التي تأسست قبل 22 عاما، إلى نحو 70 مليار دولار، ومنها تبرع بمبلغ 3.1 مليار دولار من الملياردير الأميركي وارن بافيت الشهر الماضي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
حقائقٌ مشوّقة.. هذا ما أخفاه نصرالله في خطابه!
Lebanon 24
حقائقٌ مشوّقة.. هذا ما أخفاه نصرالله في خطابه!
03:00 | 2022-07-14
14/07/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كارلا حداد تظهر بالمايوه.. وأحد المتابعين يُحرجها بسؤال عن طولها (صور)
Lebanon 24
كارلا حداد تظهر بالمايوه.. وأحد المتابعين يُحرجها بسؤال عن طولها (صور)
03:06 | 2022-07-14
14/07/2022 03:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
وعد من اللواء عباس إبراهيم للمواطنين... هذا ما قاله عن الكهرباء
Lebanon 24
وعد من اللواء عباس إبراهيم للمواطنين... هذا ما قاله عن الكهرباء
05:46 | 2022-07-14
14/07/2022 05:46:37
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا لأسبوع حار ولاهب.. الحرارة ستتخطى الـ 37 في هذه المنطقة!
Lebanon 24
استعدوا لأسبوع حار ولاهب.. الحرارة ستتخطى الـ 37 في هذه المنطقة!
01:52 | 2022-07-14
14/07/2022 01:52:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بذخ وصرف أموال.. قطاع يزدهر بقوة في لبنان
Lebanon 24
بذخ وصرف أموال.. قطاع يزدهر بقوة في لبنان
07:00 | 2022-07-14
14/07/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
00:18 | 2022-07-15
وأخيراً مواليد 4 أبراج سيحققون هذا الصيف أحلامهم.. هل أنت من بينهم؟
22:29 | 2022-07-14
برجك اليوم
14:00 | 2022-07-14
في موسم الحج... لص يحاول سرقة دراجة نارية (فيديو)
12:32 | 2022-07-14
اغتصب طفلة مرتين وتسبب في حملة... جريمة تثير ضجة كبيرة (فيديو)
12:28 | 2022-07-14
ساندويش يكلف امرأة 1800 دولار... ما السبب؟
12:25 | 2022-07-14
عقوبات صارمة وجديدة على السحر والشعوذة في هذه الدولة... تعرفوا إليها
فيديو
تعرفوا إلى "CR-V" الجديدة من "هوندا"! (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى "CR-V" الجديدة من "هوندا"! (فيديو)
11:00 | 2022-07-14
15/07/2022 08:03:55
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجمل السيارات الشبابية لهذا العام... تعرفوا إلى "Citroen C4 X" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من أجمل السيارات الشبابية لهذا العام... تعرفوا إلى "Citroen C4 X" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-07-13
15/07/2022 08:03:55
Lebanon 24
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
08:00 | 2022-07-12
15/07/2022 08:03:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact