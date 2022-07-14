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أرادت إجراء عملية تجميل... فباعت طفلها!

Lebanon 24
14-07-2022 | 12:17
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في جريمة عكست تجرد امرأة من مشاعر الأمومة، ألقت السلطات في داغستان بروسيا القبض على سيدة باعت طفلها البالغ من العمر 5 أيام فقط، مقابل مال أرادت أن تستخدمه لإجراء عملية تجميل لأنفها.

وكانت المرأة البالغة من العمر 33 عاما، والتي لم يتم ذكر اسمها، قد أبلغت جارتها أنها تريد بيع رضيعها، بعد أيام من إنجابه، لتساعدها وتجد زوجين يرغبان في شرائه.
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وبالفعل، وجدت الجارة زوجين لشراء الرضيع، وسلمته الأم لهما مقابل دفعة قدرها 274 جنيها إسترلينيا. بعد ذلك، عندما احتاج الرضيع إلى علاج طبي، طلب الزوجان شهادة ميلاده، لكنها لم تسلمها إلا مقابل 1370 جنيها إسترلينيا أخرى.
 
وادعت الأم للزوجين أنها لا تعمل وليس لديها عمل أو مكان تعيش فيه أو مال على الإطلاق، لكنها قالت لهما لاحقا إنها تنوي استخدام الأموال التي كسبتها من بيع طفلها لإجراء عملية تجميل لأنفها، وفق ما ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية.

وزعمت المرأة أنها بحاجة إلى "أنف جديد" لتتنفس بشكل أفضل، لكن قبل أن تحصل على المبلغ المتبقي، ألقت الشرطة القبض على الثلاثة بتهمة الاتجار بالبشر.
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