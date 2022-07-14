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منوعات
ساندويش يكلف امرأة 1800 دولار... ما السبب؟
Lebanon 24
14-07-2022
|
12:28
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كلف"ساندوتش صاب واي" امرأة أسترالية ما يقرب من 2000 دولار بعد "خطأ غير مقصود ارتكبته أثناء السفر"، وفقا لتقرير لمجلة "نيوزويك".
واشترت جيسيكا لي "الساندويتش" من مطار سنغافورة، قبل سفرها إلى أستراليا، وأكلت نصفه قبل الصعود للرحلة الجوية، واحتفظت بالنصف الأخر داخل حقيبتها بالطائرة.
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وعند وصولها إلى أستراليا، تلقت نموذج إعلان بـ"غرامة" قدرها 2664 دولارا أسترالياً، بما يعادل حوالي 1800 دولار أميركيا، لسفرها حاملة "عناصر تشكل مخاطر بيولوجية لم يتم الإفصاح" لسلطات المطار.
وكانت المسافرة تحمل في حقيبتها "بقايا الساندوتش" التي تحمل قطع من "الدجاج والخس"، ولم تفصح عن ذلك لسلطات المطار.
وفضلا عن الغرامة، يمكن أن يتعرض المسافر الذي يفشل في التصريح عن العناصر التي قد تشكل "مخاطر أمنية بيولوجية" عند دخوله أستراليا إلى إجراءات عقوبة مدنية وحتى مقاضاته بتهمة جنائية.
ويجوز للحكومة الأسترالية أيضا إلغاء تأشيرة المسافر ورفض دخوله إلى البلاد، حسب ما نقلته "نيوزويك" عن قوة الحدود الأسترالية.
لكن تلك لم تكن المرة الأولى التي يتعرض خلالها مسافر إلى أستراليا لغرامة بسبب حملة "عناصر قد تشكل مخاطر بيولوجية".
في عام 2019، حُكم على مسافر بالسجن 11 شهرا وغرامة قدرها 2000 دولار أسترالي بما يعادل 1370 دولارا أميركيا، بتهمة تهريب أكثر من 2000 غرسة ثوم إلى أستراليا.
المصدر: الحرة
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