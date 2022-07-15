Advertisement

منوعات

في وضح النهار.. خلع ملابسه وحاول اغتصاب طالبة على أحد الجسور! (صور)

Lebanon 24
15-07-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-971369-637934612334861560.jpg
Doc-P-971369-637934612334861560.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

اعتقلت الشرطة التركية شخصا خلع ملابسه وهاجم شابة تبلغ من العمر 25 سنة كانت تمر عبر الجسر العلوي في مالتيبي بإسطنبول .

 

وقالت وسائل إعلام تركية، ان شخصا يدعى "بهاء الدين.ج" 26 عامًا خلع ملابسه فجأة وهاجم في وضح النهار طالبة جامعية تبلغ من العمر 25 عاما كانت تمر عبر الجسر العلوي ، الا انه فر من مكان الحادث نتيجة صراخ المرأة واقتراب الناس من حوله منهم .

 

Advertisement
 
 
 

وتابعت أنه تم القبض على المشتبه به الذي كان يرتدي ملابسه وصعد إلى الشاحنة واحتجز عندما أوقفت فرق الشرطة الشاحنة .

 

وأشارت إلى أن المشتبه به قال في إفادته للشرطة أنه ذهب لزيارة حي كوتشوكيالي وأنه أحب المرأة التي رآها أثناء مروره عبر الجسر العلوي، "أعجبني ذلك، لذلك تبعتها. وبينما كنت أغادر، خلعت كل ملابسي وعانقت المرأة من الخلف. سقطنا على الأرض معا وحاولت خلع ملابسها وكان هدفي اغتصابها" .

(تركيا الآن)

المصدر: تركيا الآن
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
05:00 | 2022-07-15
00:18 | 2022-07-15
22:29 | 2022-07-14
16:00 | 2022-07-14
14:00 | 2022-07-14
12:32 | 2022-07-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website