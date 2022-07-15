في وضح النهار.. خلع ملابسه وحاول اغتصاب طالبة على أحد الجسور! (صور)

اعتقلت الشرطة التركية شخصا خلع ملابسه وهاجم شابة تبلغ من العمر 25 سنة كانت تمر عبر الجسر العلوي في مالتيبي بإسطنبول .

وقالت وسائل إعلام تركية، ان شخصا يدعى "بهاء الدين.ج" 26 عامًا خلع ملابسه فجأة وهاجم في وضح النهار طالبة جامعية تبلغ من العمر 25 عاما كانت تمر عبر الجسر العلوي ، الا انه فر من مكان الحادث نتيجة صراخ المرأة واقتراب الناس من حوله منهم .

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وتابعت أنه تم القبض على المشتبه به الذي كان يرتدي ملابسه وصعد إلى الشاحنة واحتجز عندما أوقفت فرق الشرطة الشاحنة .

وأشارت إلى أن المشتبه به قال في إفادته للشرطة أنه ذهب لزيارة حي كوتشوكيالي وأنه أحب المرأة التي رآها أثناء مروره عبر الجسر العلوي، "أعجبني ذلك، لذلك تبعتها. وبينما كنت أغادر، خلعت كل ملابسي وعانقت المرأة من الخلف. سقطنا على الأرض معا وحاولت خلع ملابسها وكان هدفي اغتصابها" .

(تركيا الآن)