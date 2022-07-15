يحتوي على مطاعم ومركز تسويق ومسبح.. "الفندق الطائر" يذهل الملايين! (صور)

فاجأ فيديو تصميم الفندق الطائر العملاق ملايين الأشخاص الذين شاهدوه على مواقع التواصل الاجتماعي .

وظهر في الفيديو طائرة عملاقة بتصميم فاخر جدًا، تشمل مطاعم ومركز تسوق وصالات رياضية ومسرح ومسبح .

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والفندق الطائر الطموح بسعة 5000 شخص يعمل تحت إدارة الذكاء الاصطناعي والطاقة النووية .

وقال هاشم الغيلي، الذي أعد رسما متحركا مفصلا للطائرة الضخمة التي تعمل بالطاقة النووية، إنها قد تكون "مستقبل النقل الجوي".

ويعتقد أن تصميم الطائرة سيبقى في الهواء لعدة أشهر إلى حين تحويله إلى حقيقة واقعة بحلول عام 2040 .

يذكر أنه إذا سقط "الفندق الطائر" فقد يؤدي ذلك إلى كارثة كبرى .

(تركيا الآن)