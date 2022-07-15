أطول امرأة في العالم.. هكذا ستنقل من تركيا إلى الولايات المتحدة

تستعد التركية رُميسا غلغي، لإجراء أول رحلة لها إلى الولايات المتحدة عبر الخطوط الجوية التركية، للمشاركة في فعالية موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

طول رُميسا المقيمة في ولاية قره بوك شمالي تركيا، يبلغ مترين و15 سنتيمترًا، وهي مصابة بمتلازمة "ويفر" (تجعل الجسم ينمو بسرعة أكبر من المعتاد).

وسبق أن دخلت رُميسا موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بصفتها "أطول امرأة في العالم" عامي 2014 و2021.

وأوضحت رميسا في بيان أمس الخميس، أنها ستذهب إلى سان فرانسيسكو في أيلول المقبل للمشاركة في فعالية تنظمها موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية.

وأعربت عن شكرها للخطوط الجوية التركية لتقديمها الدعم اللازم لها خلال رحلتها وتوفيرها لكرسي نقال ومرافق في سفرها للولايات المتحدة.

(تركيا الآن)