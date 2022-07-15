وأخيراً مواليد 4 أبراج سيحققون هذا الصيف أحلامهم.. هل أنت من بينهم؟

معظم مواليد الابراج على اختلاف طباعهم وتوجهاتهم يسعون الى تحقيق اهدافهم في الحياة. ومن اجل هذا يبذلون الجهود اللازمة. ومن الممكن ان ينجح بعضهم في الوصول الى غايته بسرعة. لكن على آخرين الانتظار لبعض الوقت قبل بلوغ الاهداف. ومن الممكن ان يتم هذا في اشهر الصيف. وهو ما تشير اليه الابراج حيث يمكن بعض المواليد ان يحصلوا اخيراً على ما يستحقون.

مواليد ابراج يحققون احلامهم

الحمل

يعيش الحمل منذ سنوات مرحلة من المراوحة، بين البقاء في مكانه والقيام بخطوة الى الامام. لكن يبدو ان اشهر الصيف تحمل اليه البشرى السارة. فقد يتمكن من الخروج من حالة عدم الاستقرار هذه ومن اعادة بناء ما تهدم في حياته. وفي المقابل قد يبدأ التخطيط ويستعيد القدرة على التنفيذ. ويمكنه ان يلتقط انفاسه بعد مرحلة من التعب وعدم الشعور بالرضى. فهذا الصيف يعتبر بالنسبة اليه موعداً للانطلاق نحو الافضل.

العذراء

لا يعرف العذراء حالياً كيفية الخروج من النفق الذي يسير فيه منذ مدة غير قصيرة. لكن عليه ان يدرك ان مساعيه لن تذهب ادراج الرياح وانه يقترب من الهدف الذي يسعى الى تحقيقه. كذلك قد يتخلى عن الافكار السلبية التي احاطت به مؤخراً ومن الممكن ان يستعيد شعوره بالامل. وقد يساعده الاتصال ببعض الاشخاص على القيام بالخطوة الاولى على طريق تحقيق التغيير الجذري في حياته. وهكذا يمكنه ان ينسى كل المعوقات التي اعترضته في سنوات سابقة والتي منعته من التقدم.

الميزان

ينتظر الميزان منذ سنوات طويلة ان تتاح له فرصة الحصول على ما يستحق. فهو من مواليد الابراج الاكثر اجتهاداً وخصوصاً على المستوى المهني. ويبدو ان احد الابواب قد يفتح امامه. فقد يحصل على فرصته الذهبية قريباً. ومن الممكن ان يعينه ذلك على تحسين موقعه الوظيفي وعلى الانتقال السريع من ضفة الى اخرى على الصعيد المادي. كما انه قد يتمكن من بناء العلاقات المفيدة التي تساعده على تحقيق هدفه الاعلى.

الدلو

الدلو من اقل مواليد الابراج سعادة في السنوات الاخيرة. فقد واجه الصعوبات على مختلف مسارات حياته، المهنية والعائلية والمادية. لكن تظهر الافلاك انه حان الوقت لكي يتنشق الهواء بملء رئتيه. فمن الممكن ان تنتهي مساعيه بالفرح. بل يمكن هذا الصيف ان يشهد النهاية السعيدة لكل مآزقه. وهو ما يمكن ان ينعكس بشكل ايجابي جداً على محيطه العائلي. كذلك قد يحصل هذا المولود على مكافأة معنوية او مالية تولد في داخله الاحساس بالاندافع وتشجعه على اعادة بناء قدراته. لذا قد يصبح من مواليد الابراج الاوفر حظاً في المرحلة المقبلة.