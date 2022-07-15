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عملية إنقاذ صعبة لفيلين تتكلل بالنجاح

Lebanon 24
15-07-2022 | 14:00
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نفذ أطباء بيطريون وموظفو حديقة حيوانات في تايلاند، عملية إنقاذ لزوج من الأفيال، استلزمت استخدام رافعة وحفارة ومعدات إنعاش.

وتمت عملية الإنقاذ وسط هطول أمطار غزيرة في إقليم ناخون نايوك، وسط البلاد، يوم الأربعاء، بعدما سقط فيل يبلغ من العمر عاما واحدا في حفرة لتصريف المياه.
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وبعدما حاولت الأم المذعورة إنقاذ طفلها، سقطت هي الأخرى بعد فترة وجيزة في ذات الحفرة.

وقالت الدكتورة البيطرية خاو يي، حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "كان من المستحيل إنقاذ الطفل والأم قريبة في مساحة صغيرة من الحفرة، لذلك أعطيناها ثلاث جرعات من المهدئات".

واستخدم رجال الإنقاذ رافعة محمولة على شاحنة لسحب الأم للخارج، كما أجري لها إنعاش في الموقع.

وبعد مرور ثلاث ساعات، تمكن فريق الإنقاذ من إخراج الفيل الصغير من الحفرة.
 
 
(سكاب نيوز)
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