29
o
بيروت
28
o
طرابلس
27
o
صور
27
o
جبيل
24
o
صيدا
27
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
25
o
بعلبك
18
o
بشري
27
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
منوعات
أوكرانيا قد تستبدل تمثال "كاثرين العظيمة" بآخر لنجم أفلام إباحية
Lebanon 24
15-07-2022
|
13:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
ينظر الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، في طلب تقدم به مواطنون لاستبدال النصب التذكاري في أوديسا، الذي يجسد كاثرين العظيمة، إمبراطورة روسيا من عام 1762 حتى عام 1796، بتمثال للنجم الإباحي الأميركي بيلي هيرينغتون.
Advertisement
ووفقا للعريضة التي جمعت 25 ألف توقيع من مواطنين أوكرانيين فإن النصب التذكاري للإمبراطورة الروسية كان "خطأ فادحا".
وتحدد العريضة، خمسة أسباب، أغلبها ساخر، لاستبدال تمثال كاثرين العظمى، من أهمها حسب ما جاء في نص العريضة : "سيتمكن جميع طلاب جامعات أوديسا من شرب الجعة مع بيلي هيرينغتون بعد حصولهم على شهادتهم".
وينص الالتماس على أن كاثرين العظيمة "تسببت في إلحاق ضرر كبير بالدولة والثقافة الأوكرانية"، وتتابع العريضة الذي تناقلتها وسائل إعلام محلية: "حقيقة إقامة أن هذا النصب كان خطأ فادحًا، وأن استمرار وجوده يشير إلى أن أوديسا تقع في منطقة التأثير الثقافي الروسي".
وتضيف العريضة أن تمثال هيرينغتون سيكون دليلا على أن أوديسا ليست تابعة للإمبراطورية الروسية و أنها ليست جزءًا من الثقافة الروسية، بل "تتمتع بثقافتها الخاصة وروح الدعابة الخاصة بها".
علاوة على ذلك، سيكون التمثال "إشارة واضحة إلى أن أوكرانيا تدعم مجتمع "الميم" الذي ترفضه موسكو، وأنها "منطقة جذب سياحي" وفق موقعي العريضة.
ورغم جهود القوات الروسية، لا تزال أوديسا تحت سيطرة أوكرانيا، بينما تم استهداف المدينة بالصواريخ في الأيام الأخيرة.
وبموجب القانون الأوكراني، فإن أي عريضة يوقعها أكثر من 25000 مواطن، يجب أن ينظر فيها الرئيس في غضون 10 أيام.
ودخل هيرينغتون، الذي توفي في عام 2018، في صناعة الأفلام الإباحية بعد فوزه في مسابقة Real Men of the month لمجلة "بلاي غيرل"، وحقق شهرة في أواخر التسعينيات وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
وترك النجم الإباحي الحائز على العديد من الجوائز، عالم الإباحية في منتصف العقد الأول من القرن الحالي، حتى يتمكن من التركيز على رياضة كمال الأجسام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ظهرت بفستان ساتان.. ابنة عاصي الحلاني الصُغرى بإطلالة ساحرة في فرنسا (صور)
Lebanon 24
ظهرت بفستان ساتان.. ابنة عاصي الحلاني الصُغرى بإطلالة ساحرة في فرنسا (صور)
04:39 | 2022-07-15
15/07/2022 04:39:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجدداً ملكة جمال لبنان السابقة تُشعل المواقع بمايوه أسود مُثير.. وتظهر مع حبيبها على متن يخت! (صور)
Lebanon 24
مُجدداً ملكة جمال لبنان السابقة تُشعل المواقع بمايوه أسود مُثير.. وتظهر مع حبيبها على متن يخت! (صور)
00:50 | 2022-07-15
15/07/2022 12:50:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم هويّة الطالبة الأولى على صعيد لبنان في امتحانات "البروفيه"
Lebanon 24
بالصورة.. إليكم هويّة الطالبة الأولى على صعيد لبنان في امتحانات "البروفيه"
05:47 | 2022-07-15
15/07/2022 05:47:14
Lebanon 24
Lebanon 24
انحنى على المسرح بطريقة "غريبة".. رقصة عاصي الحلاني حديث الجمهور (فيديو)
Lebanon 24
انحنى على المسرح بطريقة "غريبة".. رقصة عاصي الحلاني حديث الجمهور (فيديو)
00:11 | 2022-07-15
15/07/2022 12:11:24
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مأساوي داخل سوبر ماركت في بيروت.. ما حصل مروّع!
Lebanon 24
حادث مأساوي داخل سوبر ماركت في بيروت.. ما حصل مروّع!
13:48 | 2022-07-15
15/07/2022 01:48:40
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في منوعات
14:00 | 2022-07-15
عملية إنقاذ صعبة لفيلين تتكلل بالنجاح
13:47 | 2022-07-15
ساعة ذهبية لأدولف هتلر للبيع في مزاد... تحمل 3 تواريخ... (صور)
13:44 | 2022-07-15
تعرض 5 أشخاص للنطح خلال احتفالات سان فيرمين الإسبانية و 52 جريحًا!
13:41 | 2022-07-15
محام بارز متهم بقتل زوجته وابنه.. وأحداث غامضة تتكشف
11:00 | 2022-07-15
في موقف محرج... مغنية إسرائيلية ترفض مصافحة بايدن! (فيديو)
08:00 | 2022-07-15
أطول امرأة في العالم.. هكذا ستنقل من تركيا إلى الولايات المتحدة
فيديو
تعرفوا إلى "CR-V" الجديدة من "هوندا"! (فيديو)
Lebanon 24
تعرفوا إلى "CR-V" الجديدة من "هوندا"! (فيديو)
11:00 | 2022-07-14
15/07/2022 22:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
من أجمل السيارات الشبابية لهذا العام... تعرفوا إلى "Citroen C4 X" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
من أجمل السيارات الشبابية لهذا العام... تعرفوا إلى "Citroen C4 X" الجديدة (فيديو)
14:00 | 2022-07-13
15/07/2022 22:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
Lebanon 24
باسم مغنية يتحدث عن زواجه 3 مرات... كيف علّق على عدم إنجابه للأطفال؟
08:00 | 2022-07-12
15/07/2022 22:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact