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منوعات
شاب يذبح ابنة خاله بعد تجريدها من ملابسها!
Lebanon 24
15-07-2022
|
16:00
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كشفت جهات التحقيق في مصر، ملابسات ذبح شاب ابنة خاله بعد تجريدها من ملابسها بمنطقة أوسيم شمال الجيزة، في محاولة لاغتصابها.
ووجهت التحقيقات، إلى المتهم "أندرو ح"، 20 سنة، تهمة قتل المجني عليها ذبحا بعد فشله في اغتصابها تحت تهديد سلاح أبيض سكين، حيث شاهد المتهم مقطع فيديو مخل للفتاة على هاتف أحد أصدقائه - بحسب اعترافاته.
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وأوضحت التحقيقات، أن المتهم اعترف بجريمته، حيث قال: "أمل بنت خالي وأنا من حوالي سنة، لقيت واحد في المنطقة عندنا بيوريني فيديوهات ليها وهي في علاقه كاملة مع واحد غريب معرفوش، أنا وقتها اتضايقت جدا واتخانقت معاه ومسحت الفيديوهات من على تليفونه ومقولتش لحد".
وتابع المتهم: "بعد حوالي شهر.. بدأت أتابعها رايحه فين وجايه منين لأني كنت متضايق لأنها قريبتي بردوا وبعد كده أنا سيبت الموضوع وقولت خلاص وفي يوم الخميس الموافق 10 شباط، كنت إجازة وصحيت من النوم لقيت نفسي - مستثار جنسيا- فقولت أروح عشان أمارس الجنس معها، وأنا أولى من الغريب وكمان قريبها".
وقال: "وفعلا قمت من النوم ولبست وروحت الأول على مكان شغل أبوها وأمها ولقيتهم هناك وتأكدت إن هي قاعده لوحدها في البيت وطلعت ونفذت المخطط بتاعي وحاولت اغتصابها لكن أخوها جه فجأة فدبحتها ورميتها على السرير وهربت".
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