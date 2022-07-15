الحمل

يدعوك هذا اليوم إلى التفكير مليًّاً بما تريد، فكُن منتبهاً إلى طريقة تصرّفاتك وإلى كل كلمة تتفوّه بها

الثور

يفرض عليك هذا اليوم التركيز على الأمور الأساسية وعدم الانشغال بالأمور الثانوية لأنها لن تفيدك بشيء

الجوزاء

السرطان

قد يطرأ تغيير يربكك قليلاً، إنه يوم ضاغط يشعرك بالتعب وربما يشير إلى خلاف بسيط مع أحد الزملاء

الاسد

يولد هذا اليوم حنيناً من جهة وتشويشاً على بعض الأفكار من جهة ثانية، لكنني أنبّهك إلى بعض المماطلة أو التأخير في المعاملات

العذراء

يطرأ اليوم ما يدعوك إلى تنظيم أولوياتك في العمل، فهذا يفيدك كثيراً ويسهّل مهمتك أكثر مما كنت تتصور

الميزان

يساهم هذا اليوم في تغيير الوقائع، فيكون لمصلحتك من دون شك، وتحصل على النتائج المبتغاة وعلى ترقية لم تكن تتوقعها

العقرب

يخلق هذا اليوم من لا شيء مشروعاً يثير دهشة زملائك، وهذه أبرز صفاتك لتحقيق قدرة ذاتية لمواجهة الأمور

القوس



تنتقل هذا اليوم إلى الموقع المناسب لك، فلا تغير من قراراتك لترضي الآخرين بها

الجدي

تلتقي شخصاً ينال عملك إعجابه لكن قد تصطدم بواقع لا يرضيك أو تفهم أموراً في ما بعد تجعلك تتراجع خطوات

الدلو

يشكل مركور معاكسة شديدة مع أورانوس، ما يعرضك لبعض سوء التفاهم مع فريق أو حكومة أو جماعة وقد تعاندك الظروف في العمل

الحوت



تكون أجواء العمل هادئة، وتتمكن من إنجاز الأعمال المطلوبة منك بجدارة ونجاح وتفوق باهر

(السومرية)

تبدو متهوّراً في تصرّفاتك خلال هذا اليوم، ولا تعرف اتخاذ القرار السليم، لذا عليك الهدوء بعض الشيء والتروي والتفكير بعقلانية