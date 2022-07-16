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الخطوط الجوية في هذا البلد تستعد لنقل "أطول امرأة" إلى أميركا

Lebanon 24
16-07-2022 | 05:00
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تستعد المواطنة التركية رُميسا غلغي، لإجراء أوّل رحلة لها إلى الولايات المتحدة عبر الخطوط الجوية التركية، للمشاركة في فعالية موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

ويبلغ طول رُميسا، المقيمة في ولاية قره بوك شمالي تركيا، مترين و15 سنتيمتراً، وهي مصابة بمتلازمة ويفر (تجعل الجسم ينمو بسرعة أكبر من المعتاد).
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وسبق أن دخلت رُميسا موسوعة غينيس للأرقام القياسية بصفتها "أطول امرأة في العالم"، في العامين 2014 و2021.
 
وأوضحت رُميسا في بيان الخميس، أنّها ستذهب إلى سان فرانسيسكو في أيلول المقبل للمشاركة في فعالية تنظمها موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وأعربت عن شكرها للخطوط الجوية التركية، لتقديمها الدعم اللازم لها خلال رحلتها وتوفيرها لكرسي نقال ومرافق في سفرها للولايات المتحدة.
 
(العربي الجديد)
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