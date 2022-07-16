سبب غامض لوفاة زوجة ترامب السابقة... هذا هو السيناريو المحتمل

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بالأمس، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب وفاة زوجته السابقة إيفانا ماري ترامب.وذكرت قناة ABC News أن إيفانا ترامب، الزوجة السابقة للرئيس السابق دونالد ترامب، قد توفيت عن عمر يناهز 73 عامًا.وقالت عائلة ترامب في بيان: «كانت والدتنا امرأة رائعة- قوة في مجال الأعمال، ورياضية من الطراز العالمي، وجمالًا متألقًا، وأمًّا وصديقة مهتمة».ولم يتم الإعلان عن سبب الوفاة في يومها، والذي وصف بـ «الغامض»، حيث تم اكتشاف زوجة دونالد ترامب السابقة فاقدة للوعي أسفل سلم منزلها.وبحسب ما ورد في موقع 7news، تفترض السلطات أن الزوجة الأولى لدونالد ترامب توفيت بعد إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة وربما سقوطها على الدرج بعدها.تم اكتشاف إيفانا، فاقدة للوعي في أسفل درج في منزلها بمانهاتن بعد منتصف نهار الخميس بالتوقيت المحلي هناك.وقال شخصان مطلعان على الأمر لـ«وكالة أسوشيتيد برس» إن الشرطة تحقق فيما إذا كانت قد سقطت على الدرج بعد إصابتها بوعكة صحية أم لا. وسيحدد مكتب الفاحص الطبي سبب الوفاة الرسمي.يذكر أن الرئيس السابق ترامب أشاد بزوجته السابقة وكتب في موقع Truth Social: “كانت امرأة رائعة وجميلة ومدهشة، عاشت حياة رائعة وملهمة».كان للزوجين ثلاثة أطفال، دونالد جونيور وإيفانكا وإريك.وقال إريك ترامب وهو يغادر مبنى شقة والدته بالقرب من سنترال بارك: «لقد كان يومًا حزينًا للغاية. لقد علمتنا الشجاعة والصلابة والرحمة والتصميم».التقت إيفانا، المتسابقة التشيكية المولد وعارضة الأزياء في وقت ما، بدونالد ترامب في سبعينيات القرن الماضي، وسرعان ما نظرت إليه على أنه «ذكي ومضحك – رجل طيب في كل أميركا»، على حد وصفها في كتاب كتبته عام 2017، مشيرة إلى أنهما تزوجا في عام 1977.