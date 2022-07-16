3 أبراج تختلق الأكاذيب للهروب من العمل.. هل أنت من بينها؟

نتعرف على 3 أبراج تختلق الأكاذيب للهروب من العمل، حسب ما نشره موقع «pinkvilla».

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-الأسديشعر مواليد برج الأسد بسعادة من خلال مشاهدة موظف آخر يقوم بالعمل بدلاً من الزامهم بإنجاز العمل، ومن أجل إلقاء الحمل على الآخرين للقيام بعملهم، غالبًا ما يتظاهرون بالمرض، سواء كان تسمم الغذائي أو الحمى.- العقربغالبًا ما يكون لمواليد برج العقرب ميول سامة في علاقتهم، ومع ذلك، فهم يجلبون هذا أيضًا إلى العمل لأنهم يرغبون في التلاعب برؤسائهم للحصول على أكثر مما يستحقون.وسواء كانت زيادة في الأجور في توقيت غير مناسب أو العمل من المنزل، فإنهم دائمًا ما يدفعون حظهم إلى ما وراء الطلبات المعقولة، فهدفهم الرئيسي هو استخدام مكان عملهم الحالي لدفع الفواتير مع بذل الحد الأدنى من الجهود.- الجوزاءمواليد برج الجوزاء بطبيعتهم مخلوقات اجتماعية، لكنهم دائمًا هم الذين يحبون أن يعرفوا أن لهم اليد العليا في مخطط الأشياء، وهذا ليس ممكنًا دائمًا في مكان العمل لأنهم بحاجة إلى بذل الجهود للحفاظ على وظائفهم.لذلك، توصلوا إلى عدد لا يحصى من الأعذار للتوقف عن العمل، بدايةً من قضايا الصحة العقلة إلى المشاجرات مع زملائهم في العمل حتى يتمكنوا من الاستشهاد بالإحباط والتهرب من واجباتهم للعب دور الأحمق في العمل.