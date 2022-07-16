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حظ لا يصدق.. فازت مرتين باليانصيب بنفس الرقم!

Lebanon 24
16-07-2022 | 05:58
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تمكنت سيدة أميركية من ولاية ميريلاند من الفوز في جائزتي يانصيب بنفس الرقم، وبفارق لم يتعد الشهرين.


وذكر موقع "يو بي آي" الإخباري أن سيدة من سكان ولاية ميريلاند فازت أخيرا بجائزة يانصيب قدرها نحو 31 ألف دولار.
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وكانت السيدة البالغة من العمر (51 عاما) قد فازت بجائزة مماثلة، وبالقدر نفسه (31 ألف دولار) في مايو الماضي.

وترتبط جائزتا اليانصيب، اللتان فازت بهما السيدة، بسباق خيول في الولاية، حيث وضعت السيدة نفس الرقم على الرهان الخاص بالخيول مرتين، وفي كلا الحالتين فازت.
 
وقالت السيدة في تصريحات صحفية إنها شعرت في الأيام الأخيرة بأنه حان الوقت لخوض رهان آخر في المسابقة، فوضعت الرقم نفسه الذي فازت فيه سابق على تذكرة اليانصيب، واشتركت تذكرة من محطة وقود في الولاية وكتب الرقم.

وكان الرقم على النحو التالي: 111012.

ولم تكن المرأة قد شاهدت السباق، الذي شهد السحب على أرقام الرهان، وعندما علمت من موظف اليانصيب أنها فازت كان لذلك وقع كبير على نفسها.

وأضافت أنها شعرت بفرحة غامرة عندما علمت بأنها فازت بنحو 31 ألف دولار.

وذكرت أنها تفكر في البحث عن منزل جديد.
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