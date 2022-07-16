ملاكمة شرسة بين حيواني كنغر... (فيديو)

تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ملاكمة شرسة بين اثنين من حيوان الكنغر.

وظهر الحيوانان فوق منطقة عشبية مرتفعة، وقد اندلع شجار بينهما اتخذ خلاله كل منهما وضع الملاكمين، حيث سددا لبعضهما لكمات متتالية بالإضافة لبعض الركلات.

Advertisement