Advertisement

منوعات

ملاكمة شرسة بين حيواني كنغر... (فيديو)

Lebanon 24
16-07-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-971804-637935740219340554.jpg
Doc-P-971804-637935740219340554.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تداولت حسابات مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ملاكمة شرسة بين اثنين من حيوان الكنغر.
وظهر الحيوانان فوق منطقة عشبية مرتفعة، وقد اندلع شجار بينهما اتخذ خلاله كل منهما وضع الملاكمين، حيث سددا لبعضهما لكمات متتالية بالإضافة لبعض الركلات.
Advertisement
 
 
بعد وقت قصير أدرك أحدهما ضعف قدراته القتالية مقارنة بخصمه، ما اضطره إلى الانسحاب لتقليل الخسائر الناتجة عن هذا الشجار.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في منوعات Lebanon 24
11:00 | 2022-07-16
08:24 | 2022-07-16
06:08 | 2022-07-16
06:03 | 2022-07-16
05:58 | 2022-07-16
05:00 | 2022-07-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website