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12 شخصًا عذبوا طفلة بالضرب بالعصي... والأمن يتحرك

Lebanon 24
16-07-2022 | 14:00
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أعلنت مديرة الوحدة العامة للأمومة والطفولة بمحافظة الإسماعيلية المصرية هيام ظريف، أن النيابة قررت حبس المتهمين في واقعة تعذيب قاصر، وتسليمها لدار الرعاية.

وأضافت أنه تمت التوصية بوضع الطفلة في دار القاصرات بمحافظة بورسعيد، موضحة أن النيابة العامة أصدرت قرارا بتسليمها لدار الرعاية.
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وأضافت ظريف، أنه تم وضع طفل آخر من المتهمين بالاعتداء على الطفلة في دار الرحمة في الإسماعيلية؛ لأن عمره أقل من 13 عاما حيث تم تسليمه.

وكانت قوات الأمن بمحافظة الإسماعيلية، ألقت القبض على 12 شخصا لتورطهم في واقعة تعذيب طفلة في الإسماعيلية ضربًا بالعصي بعد انتشار فيديو لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونجح رجال المباحث في الإسماعيلية في تحديد هوية المتهمين في تعذيب فتاة قاصر داخل منزلها، وتبين أنهم أفراد عائلتها وألقي القبض عليهم، بعدما انتشر مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يوثق تعذيب الطفلة.

وكشفت التحريات في الواقعة، أن الفديو تم تصويره منذ عام ونصف تقريبا؛ بسبب اعتياد الطفلة على الهرب وترك المنزل.
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