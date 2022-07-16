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خاتم ألماس يدخل موسوعة غينيس... كم بلغ ثمنه؟

Lebanon 24
16-07-2022 | 08:24
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حققت شركة مجوهرات هندية رقما جديدا جعلها تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، عندما وضعت أكثر من 24 ألف ماسة في خاتم واحد.


وذكر موقع "يو بي آي" الإخباري أن موسوعة غينيس للأرقام القياسية أعلنت أن شركة "أس دبلوي إيه" للماس حصلت على لقب الخاتم الأكبر، الذي يحمل اسم "إيمي"، ويعني الخلود في اللغة السنسكريتية.
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واستند تصميم الخاتم على شكل فطر المحار الوردي.

وقال المسؤول في الشركة، عبد الغفور أناديان، إن هذا الخاتم يرمز إلى الخلود وطول العمر.

ويزن الخاتم 12 أونصة، ويقدر بأن ثمنه يبلغ 95 ألف دولار أميركي.
 
 
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