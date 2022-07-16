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برجك اليوم

Lebanon 24
16-07-2022 | 23:00
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الحمل

تنعم بيوم مناسب إذ تختبر جديداً مشوّقاً، ويدعوك إلى الاحتفال ونشر الآراء ويقدّم لك خيارات كثيرة ويعزّز ثقتك بالنفس.

 

الثور

تؤدّي دوراً فاعلاً وبنّاء في العمل، لكن ذلك لن يكون وليد مصادفة، بل هو ثمرة جهد متواصل على مدى سنوات

 

الجوزاء

يدعوك هذا اليوم إلى عدم التورّط في قضايا شائكة والابتعاد عن المشاريع المشبوهة.

 

السرطان

أنت على موعد مع الربح والتقدّم والمكاسب والدعم، لكن حذار تبديد الأموال والاستخفاف باهتمامات الآخرين وانشغالاتهم.

 

الأسد:

أحذّرك من التعب والإرهاق نتيجة التحديات التي ستظهر بشكل مدروس ومخطّط له بغية القضاء على سمعتك.

 

العذراء

يوم جيد ومليء بالآمال الجديدة، التي تشهد تغيّرات إيجابية في الخطط، وربما تحقّق ربحاً مفاجئاً.

 

الميزان

عليك أن تكون أكثر وضوحاً في العلاقة بالآخرين، لئلا تترك مجالاً للشكوك واحتمالات التصادم.

 

العقرب

قد تمرّ بأزمة داخلية وتعيد النظر في بعض القرارات أو العلاقات، وتلمس جوّاً من الفوضى والارتباك حتى لو لم تكن معنياً به.

 

القوس

تمتلئ حيوية وقد تعلن عن شراكة ما أو تعيش أوضاعاً استثنائية وتشعّ بشخصية مميّزة، وتبدو متزناً في خياراتك.

 

الجدي

تحدث بعض المشاكسات اليوم فحاول أن تعرف كيف تتعامل معها بحكمة.

 

الدلو

تشعر بأنّ النمط يتسارع وأن المشكلات السابقة بدأت تجد حلحلة لها، كذلك قد تسوّى مشكلات مالية.

 

الحوت

تكون الاجواء متوتّرة والمشاحنات قويّة وقد تضطر للجوء إلى الأصدقاء للتوسّط أو لتطرية الأمور.

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المصدر: السومرية
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