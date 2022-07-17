هذه أكثر الأبراج "مصلحة".. ابتعدوا عنها!

جميعنا نبحث عن إهتماماتنا ومصالحنا الشخصية، ولدينا جميعاً ميول أنانية وهذا جيد تماماً، لكن البعض منا يستخدم هذه الخاصية بشكل متكرر أكثر من غيره لتحقيق مصلحته الشخصية، سواء باتباع طرق معينة أو بتكوين علاقات صداقة مع بعض الأشخاص لتسهيل بعض الأمور. وهؤلاء يعتقد أنهم ينتمون لبعض الأبراج الفلكية التي تمّ تصنيفها ضمن الأبراج الأكثر مصلحة لكونها الأكثر إستغلالاً للأخرين، والتلاعب بمشاعرهم. فمن هي هذه الأبراج؟

برج الحمل

يميل برج الحمل إلى أن يكون له موقف "أنا أولاً" تجاه كل ما ترميه الحياة في طريقه. إنه يسارع إلى إستنتاجات أو يضع افتراضات بناءً على تفضيلاته الخاصة. يعرف ما يريده ويعرف أيضاً كيفية الحصول عليه. هو أحد أكثر الأشخاص تصميماً ويقاتل حتى الموت للحصول على ما يريد. يبحث دائماً عن مصالحه الشخصية، يعبث بمشاعر الأخرين فقط ليصل إلى مراده. يتعامل مع الأخرين فقط ليحصل على مصالحهِ الشخصية وبعد ذلك يبتعد من دون أي مبرر لتلك التصرفات. يمكنه الإنغماس فقط في ما يجري في حياته الخاصة، وليس لديه دافع للمساعدة أو الإستماع إلى مشكلات شخص آخر. إنه يريد أن يكون شريكاً وصديقاً ورفيقاً جيداً لكنه بحاجة إلى الإهتمام بأموره الخاصة أولاً.

برج الثور

يُعرف برج الثور بأنه عنيد، وهي سمة يمكن أن تبدو أنانية في مواقف معينة. برج الثور له حدود صارمة، وهو أمر مفيد في بعض الأحيان، ولكنه يمكن أيضاً أن يجعله يبدو صلباً، وسيرغب في ضمان تلبية احتياجاته أولاً. على الرغم من ثباته، إلا أنّ دوافعه يمكن أن تجعله في كثير من الأحيان مادي وأناني وجشع. يميل إلى حماية نفسه من الأذى المحتمل، ويمكن أن يكون وقحاً ورافضاً لمشاعر الآخرين. تم تصنيفه ضمن الأبراج الأكثر مصلحة لكونهِ الأكثر إستغلالاً للأخرين، والتلاعب بمشاعرهم. وقد يلجأ للأساليب الملتوية بغية الحصول على ما يريد كأن يستخدم الكذب في الكثير من المواقف وذلك بهدف الحصول على كل مصالحه المادية.

برج الأسد

يحتاج برج الأسد إلى أن يكون في دائرة الضوء، إنه يميل إلى وضع رغباته واهتماماته أولاً، لأنه ببساطة لا يدرك لماذا يجب أن يقبل بأقل من ذلك. إنه يعيش كما لو أنّ الآخرين مقدر لهم الإعتزاز به وتدليله. هو من أكثر الأبراج التى تهتم بمصلحتها الشخصية ودائماً يسعى وراء المنفعة، الأمر الذى يُفسَّر فى بعض الأحيان بأنه شىء مقبول ولكن فى بعض الأحيان يصنف على أنه حب قوي للذات. هو لا يعرف الخوف عندما يتعلق الأمر بمناصرة أي عقبة. ما يراه هو ما يحصل عليه، وهذا ما يجعله أنانياً أيضاً.

برج العذراء

يُعتبر برج العذراء دقيقاً للغاية. لديه عين حريصة على كل العيوب والأفعال الخاطئة، وهو أمر رائع لنفسه ولكن ليس للأشخاص من حوله. يصعب عليه قبول فكرة أنّ شخصاً ما يمكن أن يكون أفضل أو أكثر معرفة. في تفاصيل حياته الخاصة، ومحاولاته لتحقيق الكمال يضع نفسه على رأس قائمة إهتماماته. يُعد من الأبراج الأكثر مصلحة، يضع دائماً مصالحه في الطليعة على حساب مشاعر الأخرين وأحاسيسهم، ويعتقد بأنه الأكفىء والأجدر على الرغم من أنّ الأمر قد يكون على خلاف ذلك تماماً.

برج الجدي

يشتهر برج الجدي بالعمل الجاد والطموح، ويمكنه فصل نفسه عاطفياً عن الآخرين، وعدم السماح لأي شخص بدخول حياته. هو من أكثر الأبراج مصلحة ويمتلك قدراً كبيراً من الفضول، وفي حال كان هناك مصلحة مشتركة فسوف ترى منه كل الحب أما إذا تعارضت مصلحتك مع مصلحته سوف ترى وجهاً آخر للجدي. يعتمد دائماً أن يُظهر نفسه على أنه الأقوى والأفضل ولكن الأمر يكون على عكس ذلك تماماً.

(الجميلة)