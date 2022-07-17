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رجل مخمور يهبط بطائرته على طريق سريع.. شاهدوا الفيديو

Lebanon 24
17-07-2022 | 02:00
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ألقي القبض على طيار "مخمور" بعدما قاد طائرته الخفيفة من فلوريدا إلى ميسوري قبل أن يهبط على الطريق السريع في ولاية ميزوري الأميركية.

 

فقد هبط جون تي سيسينج، 35 عامًا، من قرية برايري، كانساس، بطائرة صغيرة بالقرب من Grain Valley صباح يوم الجمعة الماضي، وفقا لموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

 

وقالت دورية Missouri State Highway Patrol (MSHP) إنها تعتقد أن سيسينج كان متجهًا نحو مطار Wheeler Downtown في مدينة كانساس سيتي عندما نفد الوقود واضطر إلى الهبوط الاضطراري على الطريق السريع، وكان هناك راكبا واحدا على متن الطائرة وأصيب بجروح طفيفة.

 

وعثرت الشرطة على الرجل "مخمورا" واعتقلته في مكان الحادث، وتم القبض عليه لارتكاب أفعال غير مسؤولة وجناية حيازة مادة خاضعة للرقابة، وجناية حيازة غير قانونية لسلاح ناري، وحيازة أقل من 10 غرامات من الماريجوانا، وحيازة أدوات مخدرات، وفقًا لصحيفة كانساس سيتي ستار .

 

وتم نقل المصاب إلى مستشفى محلي لتلقي العلاج، وكان لدى الشاب البالغ من العمر 35 عامًا شهادة طيار طالب، صدرت في كانون الثاني 2020.

 

ووفقًا للسجلات العامة، فقد واجه سيسينج، عددًا قليلاً من المخالفات القانونية بسبب مخالفات المرور، بما في ذلك السرعة الزائدة والقيادة بدون ترخيص ساري المفعول في عام 2017.

(اليوم السابع)

 

 

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المصدر: اليوم السابع

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