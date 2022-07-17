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طالبة تقدم على الانتحار... والسبب هو الامتحانات

Lebanon 24
17-07-2022 | 14:00
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أقدمت طالبة بالصف الثاني الثانوي على التخلص من حياتها بإلقاء نفسها من الطابق الرابع بأحد المباني في أسيوط جنوب القاهرة، نتيجة فشلها في الإجابة عن أسئلة اختبارات الدور الثاني بحسب ما توصلت له تحريات الشرطة.
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وقال محمد أبو بكير، صاحب محل عصائر، في منطقة المجذوب غرب مدينة أسيوط، لموقع سكاي نيوز عربية: "فوجئنا بسقوط فتاة من الطابق الرابع بأحد العقارات في الشارع، وكانت ترتدي الزي المدرسي لطلبة الثانوية العامة".

وتابع أنه "باستطلاع الأمر تبين وفاة الفتاة فور سقوطها فتم إبلاغ الشرطة التي حضرت لاتخاذ اللازم".

فيما كشف مصدر أمني لموقع سكاي نيوز عربية أن الفتاة كانت لتوها خارجة من امتحان الدور الثاني لمادة الفيزياء للصف الثاني الثانوي، وباستدعاء أهلها وزملائها أكدوا أنها كانت تبكي عقب الخروج من لجنة الامتحان بسبب عدم قدرتها على الإجابة عن أسئلة الاختبار، مما يرجح أن انتحارها جاء لهذا لهذا السبب.

وتابع المصدر الأمني أنه تم إخطار النيابة العامة التي قررت نقل جثة الطالبة إلى المشرحة وتولت التحقيق في ملابسات وفاتها.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة أسيوط شهدت صباح السبت محاولة فتاة الانتحار بإلقاء نفسها في مياه ترعة الإبراهيمية، لكن الأهالي نجحوا في إنقاذها وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة للتحقيق في الواقعة."سكاي نيوز عربية" 
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