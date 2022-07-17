الحديث مع الغرباء... هذا ما يجب تجنبه

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"لا أعرف ماذا سأقول؟!" تكبلنا هذه الفكرة في كثير من الأوقات عند محاولتنا التعرف على أشخاص جدد والانخراط مع من حولنا، ومن الطبيعي أن تشعر ببعض القلق والخوف، وقد تخشى أن تبدأ المحادثة ولا تستطيع إكمالها، وتبدو أحمق أو أن تقول شيئا غير مناسب يشعرك بالإحراج.وللتغلب على هذا الحاجز، هناك عدة أشياء يمكنك القيام بها لجعل المحادثات القصيرة أسهل، منها: طرح أسئلة مفتوحة والاستماع للآخرين باهتمام ومناقشة مواضيع إيجابية ومتفائلة وتجنب الشكوى أو إظهار رأي متشائم.الطقسيبدو الحديث عن الطقس أمرا معتادا، لكنه موضوع محايد يناسب بداية محادثة جيدة ويمكن للجميع مناقشته، ولا يحتاج للتفكير، ويمكنك طرح بعض الأسئلة مثل: ماذا تفضل الصيف أم الشتاء؟ يبدو أن هناك أمطارا قادمة، هل أعلن عن ذلك؟الحيوانات الأليفةغالبا ما يكون مربو الحيوانات الأليفة متحمسين للحديث، ويمكنك استخدام ذلك لبدء محادثة صغيرة مع شخص ما وسؤاله ما إذا كان لديه أي صور لطيفة يريد مشاركتها، وإخباره أيضا إذا كان لديك حيوان أليف وقصصك الطريفة معه.الفنيمكنك طرح أسئلة عامة حول موضوعات الفنون والترفيه كالبرامج التلفزيونية والموسيقى والكتب، وطرح بعض الأسئلة مثل: هل تحبين القراءة؟ يمكنني اقتراح بعض العناوين.وتذكر أن المحادثة الصغيرة هي من أجل بناء جسر بينك وبين شخص آخر، لذلك إذا وجدته لا يشاركك الاهتمام نفسه، فابحث عن موضوع آخر يمكنكما المشاركة في مناقشته.الرياضةيمكنك مناقشة التطورات الرياضية لإيجاد حديث جديد وخاصة الرياضات المشهورة ككرة القدم. ويمكنك السؤال عن الفرق المفضلة وأخبار البطولات واللاعب المفضل.وإذا وجدت شريكك في المحادثة من مشجعي الفريق المنافس فتجنب المناقشات الحادة والخلافات.العائلةإذا ذكر شخص ما أحد أفراد عائلته خلال حديثه، يمكنك طرح المزيد من الأسئلة البسيطة للتعرف عليه مثل: هل لديك إخوة او أخوات؟ أين تعيش عائلتك؟لكن توخ الحذر عند السؤال عن الموضوعات الحساسة مثل سؤال شخص ما عما إذا كان لديه أطفال أو يخطط للإنجاب، فيمكن أن يكون يعاني من مشكلة ما وطرح هذا الموضوع يكون محرجا له.التطوعإذا علمت أن شخصا ما يشارك في العمل التطوعي فيمكنك التحدث معه حول ذلك ومناقشة سبب تطوعه في هذا النشاط، وما إذا كان متاحا للآخرين.التعليمإذا كنت تحضر حدثا علميا أو ما يتعلق بالدراسة فيمكنك التحدث مع الآخرين حول تفاصيل مجالات تعليمهم، والسؤال عما ألهمهم لدخول مجال دراستهم.الطعامالحديث عن الطعام يمكن أن يكون رائعا للمحادثات الصغيرة، فيمكنك السؤال عن الوجبة المفضلة أو توصيات لمطاعم مميزة أو وصفات يتميز الشخص بطبخها.وبشكل عام، حاول التحدث عن الجوانب الإيجابية من أي مواضيع، وتجنب الشكوى أو تسليط الضوء على السلبيات.العملمن الموضوعات العامة أيضا التي يمكن مناقشتها السؤال عن وظيفة الشخص وما يحبه في عمله. وإذا بدا مهتما، يمكنك سؤاله عن بداية مسيرته المهنية ودراسته وما يتميز به في مجاله.وحاول البحث عن شيء مشترك إذا أمكن، على سبيل المثال، إذا كان الشخص يعمل مورد سلعة ما تستخدمها شركتك فيمكنك طرح ذلك، وطلب وسيلة للتواصل معه إذا أردت التعاون معه.السفريحب العديد من الأشخاص التحدث عن السفر ومشاركة انطباعاتهم المختلفة عن الأماكن التي قاموا بزيارتها ونقل خبراتهم للآخرين، وهو أيضا موضوع رائع لجذب انتباه الآخر ووضعه في حالة ذهنية سعيدة بالتحدث عن تجاربه الممتعة.ويمكنك السؤال عن أماكن السفر المفضلة وما يوصيك به الطرف الآخر إذا وددت السفر مثله، ويمكنك أيضا مشاركة تجاربك الشخصية مع السفر والأشياء الغريبة التي شاهدتها وما استمتعت به.موضوعات شائكة تجنبهاوبعد سرد الموضوعات التي يمكنك التحدث عنها، يجب أيضا أن تعرف مواضيع المحادثات الصغيرة التي من الأفضل تجنبها.المالطرح الأسئلة المالية الشخصية على شخص قابلته للتو يمكن أن يكون تطفلا وفيه حرج للطرف الآخر، وقد يثير بعض المشاعر السيئة إذا كان لديه ضغوط مالية.السياسةالخلافات السياسية مليئة بالمشاحنات والآراء المتعصبة، لذلك ابتعد عن هذا الموضوع حتى لا ينتهي بك الأمر بمحادثة محتدمة.الموتحاول تجنب الحديث عن الأمور العاطفية التي تثير المشاعر السلبية الثقيلة بشكل عام، والموت بالطبع أحد هذه المواضيع التي لا تناسب بدء المحادثات مع الغرباء.العمرإذا لم تعرف الشخص بشكل كاف فلا تسأل عن عمره. وعلى الرغم من أن السؤال قد يبدو بسيطا بالنسبة لك إلا أنه قد يكون مزعجا للآخرين.وبشكل عام، تجنب الأسئلة المتعلقة بالمظهر مثل التعليق على الوزن أو سؤال امرأة إذا كانت حاملا.النكت الجارحةاستخدام الفكاهة يمكن أن يكون رائعا لبدء محادثة لطيفة مع الغرباء، لكن احذر النكات الجنسية أو العنصرية أو التي تسخر من شخص ما بسبب دينه أو عرقه أو ثقافته أو جنسه فهي طريقة سريعة لإنهاء المحادثة، وتجنب أيضا النكات التي تمس القضايا المثيرة للجدل أو السياسية.المشاكل الصحيةتجنب بقدر الإمكان التحدث عن المشاكل الصحية ومناقشتها، مثل تقديم "علاجات سريعة" للقضايا الطبية المعقدة، أو اقتراح فقدان الوزن باتباع النصائح الخاصة بك وحتى إذا كنت مختصا فلا تبادر بذلك ما لم يسألك الطرف الآخر عن نصيحة.وبالممارسة ستجد نفسك قادرا على إيجاد محادثات مع الغرباء والمشاركة عن نفسك وإلقاء الأسئلة المناسبة بشكل يجذب الانتباه والتواصل دون الشعور بالقلق."الجزيرة"