بفضل بعوضة.. سلطات الصين تلقي القبض على لص ارتكب عدة سرقات

ساعدت بعوضتان الشرطة في الصين في القبض على لص بعد أن عضتهما وشربتا دمه الذي استخدم بعد ذلك في اختبار الحمض النووي للعثور عليه.واستخدمت الشرطة الصينية طريقة مبتكرة، وأظهرت دقة ملاحظة استثنائية، باستخدام بعوضتين للقبض على لص اقتحم منزلا.واقتحم لص مجمعا سكنيا الشهر الماضي في فوتشو، مقاطعة فوجيان، جنوب شرق الصين، وسرق عدة أشياء ثمينة من إحدى الشقق، وفقا لتقرير صادر عن شركة الأمن.

وبعد اقتحام المنزل، قام السارق بطهي البيض والنودلز قبل قضاء الليل في الشقة الخالية، مستخدما بطانية في غرفة نوم المالك.وبعد وصول الشرطة والإبلاغ عن الجريمة، عثرت السلطات على بعوضتين مقتولتين وبقايا دم جوارهما، على جدار غرفة المعيشة.وتوصلت الشرطة بسرعة إلى استنتاج مفاده أن بقع الدم هي للمشتبه به، حيث تم طلاء العقار حديثا، واستنتجوا أن قطرات الدم تم شربها من قبل البعوضتين.وأخذت الشرطة بعد ذلك عينات الدم من الحائط، ثم أرسلتها لاحقا لاختبار الحمض النووي لمقارنتها بسجلاتها.وتطابقت عينة الحمض النووي تماما مع مجرم معروف، ولقبه تشاي، والذي تم اعتقاله لاحقا بعد الحادثة بأسبوعين.بعد استجوابه، اعترف تشاي بالسرقة وأربع عمليات سطو أخرى.