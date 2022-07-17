"نهاية مأساوية" لعجوز سقطت في بركة مليئة بالتماسيح

Advertisement

لقيت امرأة مسنة حتفها بطريقة مأساوية بعد سقوطها في بركة مائية بالقرب من منزلها في ولاية فلوريدا الأميركية، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.وقال المصدر إن المرأة، التي لم يتم الكشف عن هويتها بعد، سقطت في بركة مليئة بالتماسيح، وذلك بالقرب من منزلها في "بوكا رويال غولف آند كونتري كلوب" في إنغليوود.وأضاف، نقلا عن مكتب عمدة مقاطعة ساراسوتا، أن الحادثة وقعت ليلة الجمعة في حدود الساعة الثامنة مساء.وذكر المحققون أنه بينما كانت المرأة العجوز تكافح من أجل البقاء فوق سطح الماء، شوهد اثنان من التماسيح يسبحان تجاهها، ثم أمسكا بها دون أن يتركا لها فرصة للنجاة بحياتها.