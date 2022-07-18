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إستفاقت من غيبوبة بعد عامية ةاتهمت شقيقها بالاعتداء عليها!

Lebanon 24
18-07-2022 | 05:00
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استفاقت امرأة من ولاية ويست فرجينيا من غيبوبة امتدت لمدة عامين، واتَّهمَت أخاها بأنَّه المهاجم الذي ضربها حتى فقدت الوعي، بحسب صحيفة New York Post.

إذ ذكرت صحيفة MetroNews المحلية بولاية ويست فرجينيا أنَّ واندا بالمر تعرَّضت للضرب بوحشية على رأسها ببلطة صغيرة في منزلها بمدينة كوتاجفيل في حزيران 2020.
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ووفقاً للصحيفة، قال روس ميلينجر، مأمور شرطة مقاطعة جاكسون: "كي نكون صادقين، اعتقدنا حين وصلنا إلى هناك أنَّها ميتة".

وأشارت الصحيفة إلى أن المحققين لم يستطيعوا تحديد المعتدي عليها، وصُدِموا حين تلقّوا مكالمة من منشأة الرعاية التي تقبع فيها بالمر الأسبوع الماضي، تقول إنَّ الضحية استعادت وعيها.

وتابع ميلينجر: "كانت لدينا فكرة بسيطة عما حدث، لكن المشكلة كانت أنَّ تفاصيل القضية لم تكن تُوصِلنا إلى شيء. فلم يكن هناك شهود عيان، ولم يكن أحد يعيش بالمنزل، ولا توجد لقطات كاميرات مراقبة، ولا تسجيلات هاتفية. لم يكن هناك شيءٌ تقريباً للمضي قدماً بناءً عليه".


وبيَّن تقرير الصحيفة أنَّه على الرغم من معاناة بالمر من ضرر شديد بالمخ، كان ما يزال بإمكانها التواصل مع المحققين وإخبارهم بأنَّ أخاها دانيال بالمر هو الرجل الذي ضربها بشدة حتى دخلت في غيبوبة.

كما أضاف ميلينجر: "تكمن مفاتيح القضية كلها مع الضحية نفسها، وفي ظل عجزها عن التواصل، لم يكن لدينا شيء. لكن الآن وفجأة بعد عامين ونيف، استفاقت وباتت قادرة على إخبارنا بما حدث بالضبط".

وأُفيدَ بأنَّه جرى إلقاء القبض على دانيال بالمر؛ للشروع في القتل والإصابة المتعمدة.
 
(عربي بوست)
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